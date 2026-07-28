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Flávio Bolsonaro irá prestar depoimento à PF em inquérito sobre calúnia contra Lula

Oitiva foi marcada por Alexandre de Moraes após corporação indicar dificuldade em agendamento com defesa do senador

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 06h01 | Atualizado em 28 jul 2026, 10h03
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul, camisa branca e gravata roxa. Ele está sentado em uma cadeira preta, com expressão séria, segurando uma caneta azul na mão direita. Ao fundo, uma parede clara com detalhes geométricos em cinza
O senador Flávio Bolsonaro (Geraldo Magela/Agência Senado)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá prestar depoimento à Polícia Federal na tarde desta terça-feira no inquérito em que é investigado por suposta calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, marcou a oitiva para as 14h desta terça após a PF informar que não tinha conseguido agendar um horário com a defesa de Flávio.

A investigação foi aberta em abril, a pedido do Ministério da Justiça, a partir de uma publicação de Flávio no X após a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em janeiro.

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“Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas”, escreveu o senador na época.

A PF chegou a concluir a investigação e alegou que ficou “claro” que o parlamentar tentou vincular Lula aos crimes listados no texto.

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“Fica claro que o Senador afirma que a delação seria feita por Nicolas Maduro, e que, no entendimento do Senador, os crimes pelos quais o Presidente Lula seria delatado estão listados na sequência da postagem”, diz o documento.

A PGR, contudo, defendeu que Flávio fosse ouvido antes da análise sobre uma eventual denúncia, o que foi aceito por Moraes.

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Inicialmente, o ministro deu um prazo de 10 dias para a PF realizar o depoimento.

No fim desse período, no entanto, a corporação avisou ao STF que buscou a defesa do senador “desde o primeiro dia”, inclusive com a possibilidade de realizar uma videoconferência, mas relatou que os advogados solicitaram um prazo maior.

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Em ofício enviado à PF, a defesa de Flávio afirmou que não houve “descaso”, mas sim uma “incompatibilidade de agendas”, decorrente, “de um lado, do curto intervalo fixado para a realização da diligência e, de outro lado, das atividades desempenhadas pelo Peticionário em sua pré-campanha à Presidência da República”.

Moraes considerou que os advogados do senador não apresentaram “qualquer comprovante da impossibilidade de agendamento no período disponibilizado”.

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“Impõe-se, portanto, a designação do ato por este Juízo, a fim de assegurar o regular prosseguimento das investigações”, determinou o ministro, no dia 17.

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