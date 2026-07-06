🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Flávio Bolsonaro pode dificultar negociação entre Brasil e EUA sobre tarifas, diz professor da FGV

Marco Antonio Teixeira afirma que negociação deve permanecer no campo diplomático e avalia que atuação de aliados de Bolsonaro pode criar obstáculos

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 15h49 | Atualizado em 6 jul 2026, 16h03
Flávio e Eduardo Bolsonaro foram recebidos por Donald Trump na Casa Branca
Flávio e Eduardo Bolsonaro foram recebidos por Donald Trump na Casa Branca - maio de 2026 (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Flávio Bolsonaro pode dificultar negociação entre Brasil e EUA sobre tarifas, diz professor da FGV Priorize VEJA no Google

https://www.youtube.com/watch?v=4socl_4bMR8

As participações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do influenciador Paulo Figueiredo nas audiências públicas promovidas pelos Estados Unidos para discutir a possível imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros pode criar obstáculos às negociações entre Brasília e Washington. A avaliação é do cientista político Marco Antonio Teixeira, professor da FGV, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA.

Segundo Teixeira, a discussão sobre as tarifas deixou de ser apenas uma questão comercial e passou a sofrer influência da disputa política brasileira. Para ele, embora Flávio Bolsonaro e Paulo Figueiredo afirmem que participarão das audiências para defender a não adoção das tarifas, a atuação dos dois pode ser interpretada como uma tentativa de interferência na agenda eleitoral do Brasil.

“Há uma parte do governo americano muito sensível à ideia de tentar interferir na agenda eleitoral brasileira. Obviamente, isso só joga um pouco mais de gasolina nesse incêndio e contribui para criar obstáculo para a própria negociação”, afirmou o professor.

Siga
Continua após a publicidade

Na avaliação do cientista político, a condução das tratativas deve permanecer sob responsabilidade do governo brasileiro, por meio do Itamaraty e dos canais diplomáticos. O professor defende que negociações comerciais entre os dois países precisam ser tratadas como uma relação entre Estados, sem que disputas eleitorais interfiram no processo.

Teixeira também lembrou que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já atuaram anteriormente em defesa de medidas de pressão contra autoridades brasileiras. Segundo ele, durante o período em que Bolsonaro era julgado pelo Supremo Tribunal Federal, integrantes do grupo defenderam não apenas a adoção de tarifas, mas também restrições de visto contra ministros da Corte e outras autoridades.

Continua após a publicidade

Para o professor, esse histórico reforça o risco de que a participação de Flávio Bolsonaro e Paulo Figueiredo seja interpretada como parte de uma estratégia política, e não como uma contribuição às negociações comerciais. Na avaliação dele, esse cenário tende a dificultar o diálogo entre os governos brasileiro e americano.

Teixeira afirmou ainda que a alternância de governos faz parte do processo democrático, mas ressaltou que a relação bilateral deve ser preservada independentemente das disputas políticas internas. “O jogo da negociação de tarifas é um jogo da negociação entre Estados e não da agenda eleitoral”, disse durante a entrevista ao Ponto de Vista.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Ponto de Vista
tarifa
Tarifaço
tarifas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).