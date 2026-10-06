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Brasil

Flávio Bolsonaro perde processo contra secretária do PT por vídeo que o ligou a crimes

Senador pedia indenização de 80.000 por publicação que o colocou como 'número 1' de supostos casos de corrupção

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 10h30 | Atualizado em 6 out 2026, 10h34
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul, camisa branca e gravata roxa. Ele segura uma caneta azul na mão direita, com expressão séria, sentado em uma cadeira preta de escritório. Um laptop preto está à sua frente, e o fundo é um ambiente interno claro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República em 2026, durante reunião da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado (Geraldo Magela/Agência Senado)
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A Justiça do Distrito Federal rejeitou uma ação apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) contra Camila Moreno, secretária nacional adjunta de Comunicação do PT, por um vídeo publicado por ela no Instagram.

A gravação apresenta Flávio como o “número 1” de uma série de suspeitas de crimes, ironizando seu apelido de 01, por ser o filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro. São listados os casos da rachadinha, do filme Dark Horse e do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, entre outros.

A defesa do senador alegou que os fatos foram descontextualizados e omitiram decisões favoráveis a ele, como o fim de parte das investigações.

Um pedido de remoção da postagem já havia sido negado. Agora, o processo foi julgado improcedente, com a rejeição de um pedido de indenização de 80. 000.

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A juíza Gabriela Faria, da 6ª Vara Cível de Brasília, ressaltou que a publicação foi baseada em matérias e reportagens jornalísticas, apesar de incluir “humor ácido” e “ironia”.

A magistrada também considerou que não é possível exigir que todas as pessoas que participem do debate político acompanhem “todas as fases processuais” do caso.

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“Exigir que cada cidadão, ao tecer críticas ou sátiras a um parlamentar, apresente um apanhado técnico e exaustivo de todas as fases processuais supervenientes equivaleria a inviabilizar o próprio direito de crítica e impor indiscutível efeito inibidor à liberdade de expressão”, avaliou.

Flávio terá que pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de Moreno, estabelecidos em 8. 000 (10% do pedido inicial). É possível recorrer.

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