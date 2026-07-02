Flávio Bolsonaro pede que Trump suspenda tarifaço para não beneficiar Lula na eleição

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Flávio Bolsonaro pediu aos EUA que adiem tarifas contra o Brasil, argumentando que a taxação daria vantagem política a Lula nas eleições. O senador acusa o governo petista de criar atritos diplomáticos e usa um documento de 19 páginas com críticas a Lula e ao Judiciário brasileiro.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu formalmente ao governo dos Estados Unidos que não aplique um novo tarifaço contra o Brasil, alegando que a taxação daria fôlego ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição. A solicitação foi enviada pelo gabinete do parlamentar ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) na quarta-feira, 1º.

Em um documento com dezenove páginas de argumentação, Flávio Bolsonaro acusa o governo Lula de gerar intencionalmente atritos diplomáticos com os Estados Unidos para provocar retaliações e politizar com o discurso de soberania nacional.

Segundo o senador, decretar o tarifaço nesse momento seria “entregar ao atual governo a vitória política que vem arquitetando” com as tensões. “Em uma única frase, as tarifas propostas recompensariam os próprios infratores que pretendiam punir”, resume.

Ao final, o parlamentar pede ao presidente americano, Donald Trump, a suspensão imediata do tarifaço com implementação automática após 180 dias — ou seja, passada a data das eleições de outubro. Ao longo deste período, diz o documento, tanto o governo brasileiro quanto a oposição teriam prazo para se organizar e “negociar em boa-fé” com a Casa Branca. “Em última instância, é um pedido de restauração [das boas relações], não um pedido de alívio”, finaliza o texto.

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Em pedido, Flávio dispara acusações contra Lula e Moraes e relembra visita a Trump

Além das dezenove páginas de análise, o documento traz, em anexo, quase setenta páginas com supostos exemplos da “hostilidade” de Lula contra os Estados Unidos. O material inclui um compilado de declarações do presidente brasileiro desde o início do atual mandato, em 2023, abrangendo críticas contra o governo Trump e defesa da “desdolarização” da economia global.

Outro capítulo do documento é inteiramente focado no Judiciário brasileiro, que agiria, segundo Flávio, em alinhamento à alegada estratégia petista de tensionamento com os EUA. O volume cita com frequência o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no contexto do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e do imbróglio com o bilionário Elon Musk que, em agosto de 2024, levou à suspensão do X (ex-Twitter) no Brasil.

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Na mesma solicitação, Flávio Bolsonaro reforça ter pedido “explicitamente” a Donald Trump, ao vice-presidente JD Vance e ao secretário de Estado Marco Rubio que os EUA não impusessem novas tarifas sobre o Brasil. A ameaça de novo tarifaço foi anunciada pela Casa Branca dias após Trump receber Flávio e Eduardo Bolsonaro em Washington, em junho deste ano.

A narrativa de que Lula (e a Justiça brasileira) teriam uma postura “anti-americana” tornou-se um pilar da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Nos últimos meses, o filho “Zero Um” de Jair Bolsonaro sofreu um notável baque nas pesquisas eleitorais contra o atual presidente — em boa parte, o prejuízo decorre do escândalo “Dark Horse”, que revelou os pedidos de dinheiro que Flávio fez ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar o filme biográfico sobre o pai.

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