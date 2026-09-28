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Flávio Bolsonaro pede para Fux anular decisão de Dino sobre Nossa Senhora Aparecida

Defesa do candidato quer retomada de exclusão de publicações, determinada por André Mendonça

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h02 | Atualizado em 28 set 2026, 11h13
Homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo terno azul, gravata azul e toga preta, sentado em uma cadeira de couro amarela, com expressão séria, em um ambiente de tribunal ou plenário. Há um microfone e um notebook à sua frente, e pessoas desfocadas ao fundo
O ministro Luiz Fux, durante sessão do STF  (Gustavo Moreno/STF)
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Flávio Bolsonaro pede para Fux anular decisão de Dino sobre Nossa Senhora Aparecida Priorize VEJA no Google

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato a presidente, pediu ao ministro Luiz Fux, do STF, para anular a decisão de Flávio Dino, seu colega de Corte, que suspendeu uma determinação de André Mendonça no TSE.

Os advogados de Flávio fizeram o pedido em um dos processos nos quais foram definidas novas regras do Marco Civil da Internet, que é relatado por Fux.

Eles querem que, após uma eventual decisão do relator, a questão seja analisada pelo plenário do STF e pedem que a competência da Justiça Eleitoral seja assegurada.

O raio-x dos ministros do STF

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Na sexta-feira, Mendonça atendeu a um pedido feito pela campanha de Flávio ao TSE e determinou a exclusão de mais de mil publicações que o associavam a uma possível derrubada do título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

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No domingo, Dino suspendeu a decisão, atendendo a uma solicitação feita em um processo antigo no STF pela defesa do humorista Antonio Tabet, um dos atingidos.

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Agora, os advogados de Flávio argumentam que essa última decisão desrespeitou o entendimento estabelecido pelo plenário da Corte no julgamento do Marco Civil, realizado no ano passado, que alterou as regras de responsabilização por publicações em redes sociais.

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