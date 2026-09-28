Flávio Bolsonaro pede para Fux anular decisão de Dino sobre Nossa Senhora Aparecida

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato a presidente, pediu ao ministro Luiz Fux, do STF, para anular a decisão de Flávio Dino, seu colega de Corte, que suspendeu uma determinação de André Mendonça no TSE.

Os advogados de Flávio fizeram o pedido em um dos processos nos quais foram definidas novas regras do Marco Civil da Internet, que é relatado por Fux.

Eles querem que, após uma eventual decisão do relator, a questão seja analisada pelo plenário do STF e pedem que a competência da Justiça Eleitoral seja assegurada.

O raio-x dos ministros do STF

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Na sexta-feira, Mendonça atendeu a um pedido feito pela campanha de Flávio ao TSE e determinou a exclusão de mais de mil publicações que o associavam a uma possível derrubada do título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

No domingo, Dino suspendeu a decisão, atendendo a uma solicitação feita em um processo antigo no STF pela defesa do humorista Antonio Tabet, um dos atingidos.

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Agora, os advogados de Flávio argumentam que essa última decisão desrespeitou o entendimento estabelecido pelo plenário da Corte no julgamento do Marco Civil, realizado no ano passado, que alterou as regras de responsabilização por publicações em redes sociais.