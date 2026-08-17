Flávio Bolsonaro pede autógrafo a Neymar antes de derrota do Vasco para o Santos
Candidato do PL à Presidência esteve no estádio São Januário, no Rio
Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, acompanhou a partida entre Vasco e Santos, em São Januário, no Rio de Janeiro neste domingo, 16. O senador esteve no estádio ao lado de Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Vascaíno, Flávio se encontrou com o presidente do Vasco, Pedrinho, e também com Neymar antes da partida. O candidato pediu um autógrafo ao camisa 10.
Horas antes de ir ao jogo, Flávio participou de um comício na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde deu início oficialmente à campanha eleitoral para a Presidência. Nas redes sociais, Flávio publicou uma foto vestindo a camisa do Vasco e a legenda: “O Brasil vai vencer. E o Vasco vai vencer”. O Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos.
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