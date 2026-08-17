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Brasil

Flávio Bolsonaro pede autógrafo a Neymar antes de derrota do Vasco para o Santos

Candidato do PL à Presidência esteve no estádio São Januário, no Rio

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h13
Neymar Jr, com cabelo crespo e brinco, autografa uma camisa amarela da seleção brasileira vestida por um homem de cabelos grisalhos. O homem segura a camisa esticada enquanto Neymar assina com uma caneta preta. Ambos estão em um ambiente interno com caixas de som ao fundo
Neymar e Flavio Bolsonaro -  (Reprodução/Twitter)
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Flávio Bolsonaro pede autógrafo a Neymar antes de derrota do Vasco para o Santos Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, acompanhou a partida entre Vasco e Santos, em São Januário, no Rio de Janeiro neste domingo, 16. O senador esteve no estádio ao lado de Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Vascaíno, Flávio se encontrou com o presidente do Vasco, Pedrinho, e também com Neymar antes da partida. O candidato pediu um autógrafo ao camisa 10.

Horas antes de ir ao jogo, Flávio participou de um comício na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde deu início oficialmente à campanha eleitoral para a Presidência. Nas redes sociais, Flávio publicou uma foto vestindo a camisa do Vasco e a legenda: “O Brasil vai vencer. E o Vasco vai vencer”. O Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos.

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TAGS:
Flávio Bolsonaro
Gente
Neymar
Vasco da Gama
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