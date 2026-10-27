Flávio Bolsonaro está incomunicável para aliados

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não estão conseguindo contato com ele na manhã desta terça-feira, dois dias após ele perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva.

O site argentino Infobae publicou que Flávio teria saído do Brasil para a Argentina, com a intenção de ir aos Estados Unidos. Entretanto, ainda não há confirmação.

Na segunda-feira, o senador foi intimado pela PF para entregar seu passaporte, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A entrega do documento estava prevista justamente para a manhã desta terça.

Moraes atendeu prontamente a um pedido da PF, feito ainda na noite de domingo, após a derrota de Flávio na eleição.

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Em vídeo publicado na segunda-feira, o senador criticou a intenção e afirmou que nunca planejou deixar o Brasil.