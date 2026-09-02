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Brasil

Flávio Bolsonaro e Lula no RJ: empatados em todos os cenários e também em rejeição

Nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quarta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 09h18
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Flávio Bolsonaro e Lula no RJ: empatados em todos os cenários e também em rejeição Priorizar nos meus resultados Google

No Rio de Janeiro, a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é marcada pelo empate em todas as simulações — tanto nas intenções de voto quanto na rejeição eleitoral. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quarta-feira, 2.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro tem 36% das intenções de voto contra 34% de Lula. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais, o cenário configura empate técnico entre o senador e o atual presidente.

O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na sequência, com 13% do eleitorado fluminense. Em seguida, na quarta colocação, empatam tecnicamente os candidatos Renan Santos (Missão), Pablo Marçal (PRTB) — que está atualmente inelegível e recorre à Justiça Eleitoral para concorrer –, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Presidente — Rio de Janeiro — 1º turno

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 36%
  • Lula (PT): 34%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 13%
  • Renan Santos (Missão): 5%
  • Pablo Marçal (PRTB): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 2%

No segundo turno, Flávio Bolsonaro também tem vantagem numérica sobre Lula, por 45% a 41% do eleitorado fluminense — contudo, o cenário representa o mesmo empate técnico observado na simulação da primeira rodada de votação.

Presidente — Rio de Janeiro — 2º turno

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Lula (PT): 41%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe / Não respondeu: 7%

O impasse se estende até mesmo aos números de rejeição eleitoral. Conforme a pesquisa, Lula é rejeitado por 50% dos eleitores do Rio de Janeiro, seguido imediatamente por Flávio Bolsonaro, considerado inviável por 49% dos entrevistados.

Presidente — Rio de Janeiro — Rejeição eleitoral

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  • Lula (PT): 50%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Pablo Marçal (PRTB): 35%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 32%
  • Romeu Zema (Novo): 30%
  • Renan Santos (Missão): 30%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 28%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 26%
  • Hertz Dias (PSTU): 24%
  • Samara (UP): 22%
  • Edmilson Costa (PCB): 19%
  • Clariana Barão (DC): 19%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02209/2026.

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