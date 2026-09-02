Flávio Bolsonaro e Lula no RJ: empatados em todos os cenários e também em rejeição
Nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quarta-feira
No Rio de Janeiro, a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é marcada pelo empate em todas as simulações — tanto nas intenções de voto quanto na rejeição eleitoral. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quarta-feira, 2.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro tem 36% das intenções de voto contra 34% de Lula. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais, o cenário configura empate técnico entre o senador e o atual presidente.
O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na sequência, com 13% do eleitorado fluminense. Em seguida, na quarta colocação, empatam tecnicamente os candidatos Renan Santos (Missão), Pablo Marçal (PRTB) — que está atualmente inelegível e recorre à Justiça Eleitoral para concorrer –, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Presidente — Rio de Janeiro — 1º turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Lula (PT): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 13%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 2%
No segundo turno, Flávio Bolsonaro também tem vantagem numérica sobre Lula, por 45% a 41% do eleitorado fluminense — contudo, o cenário representa o mesmo empate técnico observado na simulação da primeira rodada de votação.
Presidente — Rio de Janeiro — 2º turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 41%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe / Não respondeu: 7%
O impasse se estende até mesmo aos números de rejeição eleitoral. Conforme a pesquisa, Lula é rejeitado por 50% dos eleitores do Rio de Janeiro, seguido imediatamente por Flávio Bolsonaro, considerado inviável por 49% dos entrevistados.
Presidente — Rio de Janeiro — Rejeição eleitoral
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Pablo Marçal (PRTB): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 32%
- Romeu Zema (Novo): 30%
- Renan Santos (Missão): 30%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 28%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 26%
- Hertz Dias (PSTU): 24%
- Samara (UP): 22%
- Edmilson Costa (PCB): 19%
- Clariana Barão (DC): 19%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02209/2026.