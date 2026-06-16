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Brasil

Flávio Bolsonaro e Lula empatam no maior colégio eleitoral do Brasil, diz pesquisa Real Time Big Data

Senador recua, mas ainda mantém liderança no primeiro turno entre o eleitorado paulista, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 08h46 | Atualizado em 16 jun 2026, 12h01
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Flávio Bolsonaro e Lula empatam no maior colégio eleitoral do Brasil, diz pesquisa Real Time Big Data Priorize VEJA no Google

No estado de São Paulo, onde vivem 32,1 milhões de eleitores, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 47% das intenções de voto contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Conforme pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 16, o cenário é de empate técnico.

Presidente — 2º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL): 47%
  • Lula (PT): 44%
  • Nulo/branco: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 5%

Já no primeiro turno, Flávio Bolsonaro mantém uma liderança apertada sobre Lula por 36% a 31% dos votos em São Paulo. No limite da margem de erro, a distância entre o senador e o atual presidente é de apenas 1 ponto percentual.

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Em relação à pesquisa Real Time Big Data anterior no estado, realizada em março, Flávio recuou 2 pontos percentuais e Lula recuou 3 pontos percentuais, desfazendo o empate técnico no primeiro turno observado naquele mês.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Presidente — 1º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (era 38%)
  • Lula (PT): 31% (era 34%)
  • Renan Santos (Missão): 10% (era 2%)
  • Romeu Zema (Novo): 5% (era 4%)
  • Joaquim Barbosa (DC): 4% (não havia sido testado)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (era 6%)
  • Aécio Neves (PSDB): 3% (não havia sido testado)
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%
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O ativista Renan Santos (Missão) fica em terceiro lugar com 10% do eleitorado paulista, liderando entre as alternativas de oposição ao governo Lula. Em seguida, tecnicamente empatados, aparecem o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o deputado federal Aécio Neves (PSDB).

Somados, os presidenciáveis Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) atingiram cerca de 1% do eleitorado em São Paulo.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04419/2026.

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