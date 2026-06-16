Flávio Bolsonaro e Lula empatam no maior colégio eleitoral do Brasil, diz pesquisa Real Time Big Data

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Pesquisa Real Time Big Data revela empate técnico entre Flávio Bolsonaro (47%) e Lula (44%) em São Paulo no 2º turno. No 1º, Flávio lidera com 36% contra 31% de Lula, em cenário de disputa acirrada. Ambos candidatos recuaram em relação a março, enquanto Renan Santos (Missão) emerge em 3º.

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No estado de São Paulo, onde vivem 32,1 milhões de eleitores, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 47% das intenções de voto contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Conforme pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 16, o cenário é de empate técnico.

Presidente — 2º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 44%

Nulo/branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Já no primeiro turno, Flávio Bolsonaro mantém uma liderança apertada sobre Lula por 36% a 31% dos votos em São Paulo. No limite da margem de erro, a distância entre o senador e o atual presidente é de apenas 1 ponto percentual.

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Em relação à pesquisa Real Time Big Data anterior no estado, realizada em março, Flávio recuou 2 pontos percentuais e Lula recuou 3 pontos percentuais, desfazendo o empate técnico no primeiro turno observado naquele mês.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Presidente — 1º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (era 38%)

Lula (PT): 31% (era 34%)

Renan Santos (Missão): 10% (era 2%)

Romeu Zema (Novo): 5% (era 4%)

Joaquim Barbosa (DC): 4% (não havia sido testado)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (era 6%)

Aécio Neves (PSDB): 3% (não havia sido testado)

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3%

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O ativista Renan Santos (Missão) fica em terceiro lugar com 10% do eleitorado paulista, liderando entre as alternativas de oposição ao governo Lula. Em seguida, tecnicamente empatados, aparecem o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o deputado federal Aécio Neves (PSDB).

Somados, os presidenciáveis Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) atingiram cerca de 1% do eleitorado em São Paulo.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04419/2026.