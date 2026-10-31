Flávio Bolsonaro driblou aliados e mentiu a defensores antes de fugir do Brasil

Candidato derrotado ao Palácio do Planalto nas eleições de domingo, Flávio Bolsonaro correu para o escritório do advogado em Brasília, na segunda-feira, após ser intimado pela Polícia Federal a entregar o passaporte.

Na longa conversa que teve com os defensores e aliados, o senador garantiu que forneceria o documento e até combinou de encontrar um dos advogados na terça-feira de manhã para cumprir a promessa. Depois, desligou o celular e sumiu.

A jornada de Flávio Bolsonaro para deixar o país e os lances que se seguiram ao espetáculo midiático provocado pela fuga cinematográfica chocaram aliados do filho de Jair Bolsonaro.

A leitura dos aliados é de que o senador já havia decidido deixar o país caso fosse mesmo derrotado por Lula. O avanço de investigações da Polícia Federal contra ele e aliados — enquanto apurações contra petistas estão engavetadas — teria consolidado essa visão de que ele seria preso caso continuasse no Brasil.

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Pelo que se sabe até o momento, no entanto, os elementos reunidos pela PF contra o senador permitiriam aos advogados realizar uma defesa técnica junto ao STF.

A estratégia política montada para Flávio ficou pronta na própria segunda-feira. Com argumentos jurídicos para rebater a PF, ele denunciaria nas redes sociais e em entrevistas os abusos do STF, assumindo um papel de perseguido pelo Judiciário. O senador, no entanto, achou melhor fugir.

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Ao largar tudo para trás no Brasil, Flávio Bolsonaro abandonou o posto de líder do bolsonarismo no país. Preso e cercado de limitações, Jair Bolsonaro vai tentar agora reparar o estrago deixado pelo filho.

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