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Brasil

Flávio Bolsonaro diz ter pedido para participar de reunião de tarifas dos EUA contra Brasil

Audiência do Escritório do Representante de Comércio acontece em 6 de julho, em Washington, e debaterá sobretaxas de 25% a produtos brasileiros

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 10h08 | Atualizado em 23 jun 2026, 10h59
Homem de meia-idade, cabelos escuros e terno azul claro, sentado em uma poltrona preta, segurando um microfone amarelo com o logo Veja e olhando para cima, em um evento com fundo azul escuro e o logo Veja em branco
O senador Flávio Bolsonaro durante painel do Fórum VEJA Rumos do Brasil, em São Paulo (Germano Luders/VEJA)
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Flávio Bolsonaro diz ter pedido para participar de reunião de tarifas dos EUA contra Brasil Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou ter enviado ao governo dos Estados Unidos um pedido para participar da audiência pública que acontece em 6 de julho e que tem como objetivo avaliar a aplicação de sobretaxa de 25% a produtos brasileiros.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 23, por meio das redes sociais do senador e presidenciável. Segundo a publicação, a intenção é “defender o Brasil da proposta de aplicação” da tarifa adicional.

“Vou defender os interesses do povo brasileiro! Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo Lula”, escreveu Flávio.

“Como era de se esperar, Lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas. E a razão é muito simples: ele acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras”, prosseguiu.

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A audiência pública marcada para 6 de julho, em Washington, será realizada pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), e deve debater a investigação da Seção 301 que apura a eventual aplicação de tarifas de 25% a produtos brasileiros.

‘Benefício’ a Lula

No documento enviado ao USTR, Flávio diz que pretende argumentar na audiência que as medidas comerciais propostas pelos Estados Unidos contra o Brasil acabariam beneficiando o governo brasileiro e, ao mesmo tempo, prejudicando exportadores brasileiros e consumidores americanos.

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Ainda de acordo com o protocolo enviado, o depoimento — que deve durar cerca de cinco minutos — levará em consideração seis pontos levantados na investigação: comércio digital, tarifas, combate à corrupção, propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal. Ele conclui a carta defendendo que sua participarão tratará da suspensão das medidas, em favor da “abertura de negociações bilaterais” entre os dois países, mantendo mecanismos de pressão e fiscalização durante o processo.

Investigação e processo

A investigação conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos cita “políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico”, o Pix, além de “tarifas preferenciais desleais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, e desmatamento ilegal”. O prazo para que sejam tomadas medidas corretivas expira em 15 de julho de 2026.

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Antes da entrada em vigor do novo tarifaço proposto, o cronograma do governo americano prevê audiências e consultas públicas. Até a última segunda, 22 de junho de 2026: os interessados puderam enviar seus pedidos de comparecimento à audiência, juntamente com um resumo do depoimento; 1º de julho de 2026: Prazo para o envio de comentários por escrito sobre as medidas; 6 de julho de 2026: O USTR realizará uma audiência sobre a ação proposta; 15 de julho de 2026: Prazo final para a definição e aplicação das medidas corretivas contra o Brasil.

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