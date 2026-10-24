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Brasil, Política

Flávio Bolsonaro arrasta multidão em motociata em BH com mobilização de Nikolas Ferreira

Candidato do PL realizou um dos últimos atos de campanha na capital mineira neste sábado, 24, e seguirá para o Rio de Janeiro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 14h22
Homens em camisetas verde e amarela, alguns com o número 22, em um evento ao ar livre. Um homem no centro sorri e flexiona o braço, outro à esquerda agita uma bandeira verde, e um terceiro na frente faz o sinal de V com os dedos.
Flávio Bolsonaro (PL) faz um dos últimos atos em Belo Horizonte antes de 2º turno. (Douglas Magno/AFP)
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Flávio Bolsonaro arrasta multidão em motociata em BH com mobilização de Nikolas Ferreira Priorize VEJA no Google

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) iniciou os últimos atos de campanha em Belo Horizonte, neste sábado, 24. O evento na capital mineira teve concentração marcada para as 9h e Flávio chegou à Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, por volta das 11h30. De cima de um caminhão, ele acompanhou a motociata que se deslocou pela Avenida Brasil até a Praça da Liberdade. Mais tarde, o senador estará na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para encerrar as mobilizações antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25.

Os eventos chamados de “Bloco do 22” contam com a mobilização do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que agitou o ato puxando músicas e reforçou promessas de Flávio – como a de que o ex-presidente Jair Bolsonaro subiria a rampa do Palácio do Planalto com o filho no dia da posse, em janeiro. Ele carregou um caixão escrito PT, chutou um boneco inflável de Lula e anunciou que a vitória esperada pelo PL será comemorada amanhã à noite na Praça Sete, no centro de BH. Flávio não discursou nem falou com a imprensa.

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Além de Nikolas, também estiveram ao lado de Flávio em BH o recém-eleito governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Marcaram presença, ainda, os recém-eleitos deputado federal Lucas Pavanato (PL) e senadores Guilherme Derrite (PL) e Domingos Sálvio (PL), além do ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo).

Cleitinho Azevedo puxou gritos de “Volta Bolsonaro”. Ao longo do ato, os milhares de apoiadores presentes rezaram, por algumas vezes, a oração do Pai Nosso, finalizado com “livrai-nos do PT, amém”. Bandeiras dos Estados Unidos e de Israel também foram erguidas em meio à multidão de verde e amarelo. Uma criança foi fotografada pela agência de notícias AFP trajando farda militar e com um fuzil de brinquedo nas mãos, sentada nos ombros do pai.

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A mobilização ocorre após o último debate presidencial, realizado na noite de sexta-feira, 23, e em um momento decisivo para os dois candidatos. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. Em Minas Gerais, o senador teve 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula – 5.777.548 votos para Flávio e 5.188.936 para o presidente.

Lula iniciou os últimos atos de campanha na manhã deste sábado na praia de Copacabana. Enquanto Flávio chega ao Rio no período da tarde, o presidente seguirá para São Paulo, onde participará de uma caminhada na Avenida Paulista, prevista para as 16h. Os candidatos concentraram suas agendas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três maiores colégios eleitorais do país. Pela legislação eleitoral, caminhadas, carreatas e passeatas estão permitidas até as 22h deste sábado. Veja horários e locais.

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