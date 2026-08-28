Flávio Bolsonaro anuncia nome de seu ministro da Saúde caso vença as eleições
Senador carioca disse que já se reuniu com médico, que aceitou convite
Durante sabatina na TV Globo nesta sexta-feira, 28, o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que, em um eventual governo, vai nomear Cláudio Lottenberg como ministro da Saúde. Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), Lottenberg é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo. O médico também é colunista de VEJA.
Segundo afirmou durante a entrevista, o senador carioca já se reuniu com Lottenberg e recebeu aval para levá-lo ao Ministério da Saúde a partir do ano que vem, em caso de vitória nas urnas.