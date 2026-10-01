Flávio apresenta queixa contra Lindbergh e Rogério Correia por representações em série

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou uma notícia-crime contra os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG).

Flávio se diz vítima dos crimes de denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime devido a uma série de notícias de fato e representações apresentadas pelos dois ao STF, à PGR e à PF.

Os advogados do senador pediram para o caso ser distribuído no STF ao ministro Luiz Fux, que já é o relator de uma queixa de Flávio contra Rogério.

Flávio se diz alvo de imputações “sabidamente falsas” como parte de uma “tentativa de destruição coordenada” de sua reputação.

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“O propósito não é jurídico, mas sim a tentativa de destruição coordenada da reputação do Noticiante: produzir, a cada semana, a manchete de que ele é ‘alvo de pedido de investigação’, às custas do Estado e da movimentação indevida de seus órgãos de persecução, inclusive desta Suprema Corte, que foi ilicitamente convertida pelos Noticiados em instrumento dessa empreitada”, alegam os advogados.