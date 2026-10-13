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Flávio acerta ida a Porto Alegre na quarta, após receber apoio do MDB

Parte do MDB tende a seguir com Lula, sobretudo nos diretórios do Nordeste e em estados como Pará e Amazonas

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 10h05 | Atualizado em 13 out 2026, 10h27
flávio
O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, deputado Luciano Zucco (PL-RS) e o candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (PL/Divulgação)
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Flávio acerta ida a Porto Alegre na quarta, após receber apoio do MDB Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL) acertou uma visita a Porto Alegre para quarta-feira, em uma ofensiva para conquistar votos de Lula (PT) no Rio Grande do Sul. O senador conta com o governador eleito Luciano Zucco (PL) para reforçar a mobilização no estado, com o discurso de que uma vitória presidencial permitiria alinhar o Palácio do Planalto e o governo gaúcho.

A aposta é apresentar a parceria como uma oportunidade de facilitar a interlocução entre os dois governos e construir uma agenda conjunta para o estado. Zucco será uma das principais lideranças do palanque de Flávio nessa etapa da campanha, na qual o presidenciável busca ampliar sua votação para o segundo turno.

Na véspera da viagem, nesta terça, Flávio deverá receber a adesão de uma ala majoritária dos diretórios do MDB, em um movimento articulado com a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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O anúncio ampliará o arco de alianças do senador, mas não representará uma posição unânime dos emedebistas.

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Parte do MDB tende a seguir com Lula, sobretudo nos diretórios do Nordeste e em estados como Pará e Amazonas. A divisão impõe um limite ao alcance da adesão: embora Flávio passe a contar com mais lideranças e estruturas regionais da legenda, o presidente continuará com palanques emedebistas na disputa pela reeleição.

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