Fisco vai atrás de profissionais que ajudaram Refit a sonegar bilhões em impostos

No centro de mais uma operação da Polícia Federal, deflagrada na sexta-feira no Rio de Janeiro — mirando Cláudio Castro –, a Refit está no centro de investigações envolvendo também o Fisco de São Paulo.

A refinaria é investigada por suspeitas de gestão fraudulenta e temerária, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, manipulação de mercado e também crimes contra a ordem econômica envolvendo a comercialização de combustíveis.

Em São Paulo, o trabalho é para avançar na responsabilização de todos os atores que permitiram que a Refit acumulasse bilhões de reais em impostos sonegados ao longo dos anos.

Neste sentido, o fisco paulista quer responsabilizar peritos, consultores, contadores e administradores judiciais que atuaram na Refit — e supostamente acobertaram a sonegação de impostos.

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Trata-se de um avanço importante que poderá impactar milhares de casos semelhantes na Justiça.