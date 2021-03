Fiocruz recebe insumos para produzir mais 12 milhões de doses de vacina

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebe neste sábado, 27, mais dois lotes do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) vindos da China, suficientes para a produção de 12 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A remessa com o material para a produção do imunizante em parceria com Oxford/AstraZeneca está prevista para desembarcar no fim do dia, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Os lotes de hoje se somam aos insumos entregues na última quinta-feira (25), quando a instituição havia recebido matéria-prima suficiente para processar outras 6 milhões de doses da vacina. De acordo com informações da Fiocruz, ainda na próxima semana está prevista a chegada de uma nova carga com material suficiente para processar mais 5 milhões de doses.

Ao todo, a expectativa é que estas 23 milhões de doses do imunizante estejam prontas e sejam repassadas ao Ministério da Saúde, entre abril e maio. Na última semana, a Fiocruz iniciou a entrega das vacinas processadas nos laboratórios de Bio-Manguinhos, na Zona Norte do Rio, com o IFA importado. A instituição já disponibilizou 1,8 milhão de doses para o Programa Nacional de Imunizações do governo federal. Para a próxima semana está prevista a entrega de mais 2,1 milhão de doses.

Até julho, a previsão é que a Fiocruz entregue ao Ministério da Saúde 100,4 milhões de doses produzidas com a matéria-prima importada. No segundo semestre, como estava previsto no acordo inicial do governo federal com Oxford/AstraZeneca para a incorporação de tecnologia, a unidade de Bio-Manguinhos será autossuficiente para produzir o IFA. A meta é que até o fim do ano sejam mais 110 milhões de doses, numa produção 100% nacionalizada.