Fim de incentivo fiscal e Correios nas manchetes de 29/03/17

O Estado de S.Paulo

Equipe econômica propõe fim da desoneração da folha

Com a missão de cobrir um rombo de R$ 58,2 bilhões do Orçamento deste ano, a equipe econômica deve propor hoje ao presidente Michel Temer a retirada da desoneração da folha de pagamentos para os 54 setores beneficiados pelo incentivo tributário. Polêmico, o benefício foi concedido durante o governo de Dilma Rousseff e custaria R$ 16 bilhões aos cofres do governo federal somente em 2017.



Folha de S.Paulo

Contra rombo, governo tira benefício fiscal de empresas

O presidente Michel Temer decidiu acabar com benefícios fiscais concedidos a vários setores empresariais e bloquear R$ 32 bilhões do Orçamento deste ano. Fim de incentivo cobriria 14% dos R$ 58 bi; 55% viriam de bloqueio de despesas. Reavaliação das projeções orçamentárias indicou que a lenta recuperação da economia fará as receitas do governo crescerem menos que o esperado.

Julgamento da chapa de Dilma e Temer no TSE começa na terça

O julgamento da ação contra a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer, vencedora das eleições de 2014, começará na terça (4). O relator do caso, Herman Benjamin, tenta garantir que o ministro Henrique Neves vote antes de deixar o TSE. A defesa de Dilma, porém, pediu prazo de cinco dias para se manifestar, o que pode suspender a sessão e impedir o voto de Neves.

O Globo

Correios fazem cortes e podem ser privatizados

Estatal teve prejuízo de R$ 2 bilhões no ano passado. Ministro Gilberto Kassab diz que, se não houver redução de gastos, empresa terá de ser vendida. As medidas incluem mudanças na entrega de correspondências, que deixará de ser diária. Plano de saúde dos funcionários será revisto e férias, suspensas.

Valor Econômico

Governo estuda acabar com a desoneração

A principal medida de aumento da carga tributária deverá ser a reversão da desoneração da folha de pagamento das empresas. Essa medida deve ajudar a cobrir o rombo de R$ 58,2 bilhões no Orçamento e garantir o cumprimento da meta de déficit primário das contas federais neste ano em R$ 139 bilhões.