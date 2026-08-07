Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Brasil

Fim da escala 6×1: Boulos diz que Lula e Alcolumbre não têm acordo e que PEC não pode ‘morrer na praia’

Em reunião com movimentos e centrais sindicais, ministro da Secretaria-Geral da Presidência defendeu que texto seja votado antes das eleições

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 16h01
Guilherme Boulos e o presidente Lula
Guilherme Boulos e o presidente Lula (@GuilhermeBoulos/Divulgação)
Continua após publicidade
Fim da escala 6×1: Boulos diz que Lula e Alcolumbre não têm acordo e que PEC não pode ‘morrer na praia’ Priorizar nos meus resultados Google

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), declarou nesta sexta-feira, 7, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda não chegaram a um acordo em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6×1. A proposta está travada no Congresso e, para continuar tramitando, precisa ser colocada em votação por Alcolumbre.

Após reunião com representantes de movimentos e centrais sindicais, em São Paulo, Boulos afirmou que a proposta não pode “morrer na praia” e fez um apelo para que o texto seja votado antes das eleições de outubro. As próximas duas semanas serão de esforço concentrado no Congresso e, após esse período, as lideranças estarão voltadas ao calendário eleitoral.

“O que defendemos é que seja votado antes da eleição. Essa é uma posição do governo Lula e do conjunto dos movimentos. A pessoa, o deputado ou o senador pode ser contra ou a favor, mas o importante é que se vote. E que o eleitor possa saber a posição de cada um e se posicionar na urna”, disse Boulos.

O ministro voltou a afirmar que o fim da escala de trabalho 6×1 é aprovado por mais de 70% da população brasileira — segundo Datafolha de março — e que o texto não pode correr o risco de ser deturpado.

Siga
Continua após a publicidade

“Não se pode empurrar isso com a barriga, sob o risco de depois ser reformada, ser deteriorada após as eleições (… ) O presidente Lula mandou um projeto de lei com pedido de urgência, fez três pronunciamentos à nação defendendo a redução. E isso não pode morrer na praia”, disse. “Não dá para algumas pessoas da política brasileira fingirem que a PEC do fim da 6×1 não existe. Isso é um escárnio, um deboche com a classe trabalhadora”, prosseguiu.

Impasse

O governo Lula encerrou o primeiro semestre com agendas prioritárias, como é o caso da PEC da 6×1, na gaveta do Legislativo e sem perspectiva de irem à votação antes das eleições. Os motivos incluem a conhecida deficiência na articulação do Executivo, o mau momento de Lula com os chefes da Câmara e do Senado, e a própria contaminação do ambiente pelo calendário eleitoral.

Continua após a publicidade

A falta de pressa de Alcolumbre — em crise com Lula desde a rejeição de Jorge Messias para uma vaga no Supremo — é evidente. O fim da escala 6×1 passou pela Câmara em maio, assim como a regulação dos minerais críticos, e está parada no Senado desde então. No entanto, o governo aposta que, mesmo que a proposta não avance, ela pode ter impacto eleitoral positivo. A PEC da escala 6×1 é o exemplo mais evidente. No entendimento do Planalto, a proposta consolidou o governo ao lado de uma reivindicação popular (71% apoiam a medida, segundo o Datafolha), o que será explorado na campanha.

Publicidade
TAGS:
Escala 6x1
Governo Lula
Guilherme Boulos
Luiz Inácio Lula da Silva
lula
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).