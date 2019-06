Filho suspeita que Flordelis teria participado da morte do marido

Apontada como suspeita na morte do pastor Anderson do Carmo por um terceiro filho, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) ainda não se pronunciou nesta sexta-feira, 21.

A delegada Barbara Lomba, da DHNSGI (Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo), em entrevista coletiva nesta sexta, não confirmou o teor desse depoimento.

“O que temos de oficial para anunciar neste momento é que a arma do crime foi encontrada na casa da família, assim como os estojos de bala, e que Flávio [dos Santos Rodrigues, 38 anos, filho biológico de Flordelis e enteado de Souza] confessou o crime.”

Segundo reportagens do jornal O Globo e da TV Record, um dos filhos de Flordelis, que não teve a identidade ainda revelada, prestou depoimento e disse desconfiar de uma possível participação da mãe e de três irmãs -além dos dois irmãos presos-, na morte do pastor, no último domingo, 16.

Dos dois presos detidos na última segunda, 17, um era enteado da vítima e filho biológico da deputada federal e é apontado como responsável por ter disparado contra o pastor. O outro, filho adotivo do casal, é suspeito de ter adquirido a pistola usada no crime.

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido da Polícia Civil e determinou a prisão temporária de ambos nesta quinta, 20. O pedido foi feito ao Judiciário após os investigadores realizarem uma acareação entre Flávio e Lucas.

Lomba também não confirmou depoimentos que citavam suspeitas de traição ou dívida em dinheiro. Somente confirmou que a deputada ainda deve ser ouvida no inquérito. Os celulares da vítima e do assassino confesso ainda não foram encontrados pela polícia.

Souza e Flordelis voltavam de uma confraternização, segundo a deputada contou à polícia e confirmado pelas imagens das câmaras da casa.

Depois que chegaram, o marido voltou à garagem porque teria esquecido algo dentro do carro. Nesse momento, a família ouviu o som dos disparos e desceu correndo. Souza chegou a ser levado ao Hospital Niterói D’Or, na região metropolitana do Rio, onde morreu. Nada foi roubado.