Filho mais novo de Bolsonaro está com coronavírus

O filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, está infectado pelo coronavírus. Quem fez o anúncio foi a mãe dele, ex de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle. Ana postou em sua página no Instagram hoje uma mensagem ao lado de sua fotografia com Jair Renan: “Meu bebê está com covid”, diz Ana.

Na mesma mensagem ela continua: “Para aqueles que desejam seu mal ele está muito bem tomando hidroxicloroquina”. A foto postada no Instagram foi tirada em um estádio de futebol vazio. Jair Renan aparece com uma máscara para proteção contra o coronavírus, mas a máscara está no queixo, com a boca e o nariz descobertos.