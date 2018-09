Filho de Temer faz gesto imitando arma durante desfile de 7 de setembro

O filho do presidente Michel Temer, Michelzinho, de 9 anos, fez gestos com as mãos imitando uma arma durante o desfile de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios. O menino estava acompanhado do pai e da mãe, Marcela Temer, na tribuna das autoridades. Os gestos foram feitos durante a passagem do desfile, que incluía militares empunhando armas.

A parada foi aberta por volta de 9h, com o Hino Nacional cantado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília e apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

Onze ministros acompanharam o desfile da tribuna das autoridades: o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria-Geral, Ronaldo Fonseca; da Defesa, Joaquim Silva e Luna; da Justiça, Torquato Jardim; da Segurança Pública, Raul Jungmann; da Fazenda, Eduardo Guardia; do Planejamento, Esteves Colnago; das Cidades, Alexandre Baldy; da Cultura, Sérgio Sá Leitão; do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame; e da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, estiveram na Esplanada cerca de 30.000 pessoas, das quais 25.000 ocuparam arquibancadas e tribunas. Temer foi recebido com honras militares feitas pelo Batalhão da Guarda Presidencial, mas foi vaiado por presentes, principalmente os que estão nas arquibancadas populares, mais distantes do presidente.

Neste ano, houve um forte esquema de segurança em toda a Esplanada, onde foi colocado um muro de lata cobrindo praticamente toda a via do desfile. O clima, no entanto, é de tranquilidade. Poucas faixas são vistas no local, algumas defendendo a intervenção militar.