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Brasil

Filho de José Alencar pode ser vice de candidato de Lula ao governo de MG

Josué Gomes desponta como principal nome do PSB para compor chapa encabeçada por Patrus Ananias; conversas entre os partidos avançaram nesta terça-feira

Por Laila Nery 22 jul 2026, 12h04 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h47
PRESSÃO - Josué Gomes: alvo de rebelião do baixo clero -
Josué Gomes: nome de ex-Fieb ganha força como vice em chapa com Patrus Ananias para o governo mineiro (Andre Ribeiro/Futura Press)
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O empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, desponta como principal nome do PSB para ocupar a vaga de vice na chapa que deve ser encabeçada pelo deputado federal Patrus Ananias (PT) na disputa pelo governo de Minas Gerais. A possibilidade ganhou força após uma reunião entre dirigentes das duas legendas realizada nesta terça-feira, 21, para discutir a composição da aliança no estado.

Segundo apurou VEJA, PT e PSB avançaram nas negociações para formar uma chapa conjunta em Minas. Embora a definição sobre o vice ainda dependa das deliberações internas dos partidos, Josué passou a ser o nome mais cotado para ocupar o posto.

A articulação ocorre depois de mudanças no cenário interno do PSB. O procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior, inicialmente tratado como principal opção da legenda para disputar o governo mineiro, resiste à possibilidade de integrar a chapa como vice. Já o ex-senador Clésio Andrade, que figurava entre as alternativas do partido, decidiu desistir de participar da convenção da legenda, reduzindo o número de opções para a composição majoritária.

Em nota, a presidente do PT de Minas Gerais, deputada Leninha, informou que o encontro entre dirigentes das duas siglas teve como objetivo discutir o cenário político estadual e avançar na construção de uma candidatura conjunta. Participaram da reunião, além de Patrus Ananias, o líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa, deputado Ulysses Gomes, o coordenador da pré-campanha Pedro Patrus, o presidente estadual do PSB, Otacilinho, e Jarbas Soares.

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Segundo o comunicado, as conversas continuarão nos próximos dias “com confiança na construção de uma unidade cada vez mais forte” entre as legendas, enquanto a definição da chapa dependerá também dos debates internos de cada partido.

A candidatura de Patrus foi consolidada após meses de tentativas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de encontrar um nome competitivo para representá-lo em Minas Gerais. Antes de recorrer ao ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-ministro do Desenvolvimento Social, Lula tentou convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSB) a disputar o Palácio Tiradentes. Diante da recusa, também buscou um entendimento com o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) e sondou a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), que preferiu manter o projeto de concorrer ao Senado.

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Patrus acabou sendo oficializado como candidato do PT depois de uma reunião com Lula na semana passada, quando recebeu o aval do presidente para liderar o palanque petista no estado.

Caso seja confirmado como vice, Josué Gomes voltará a integrar uma chapa apoiada pelo PT doze anos depois de disputar o Senado por Minas Gerais, em 2014, então filiado ao MDB. Na ocasião, concorreu na mesma coligação da presidente Dilma Rousseff e do então candidato ao governo Fernando Pimentel (PT), recebeu mais de 3,6 milhões de votos e terminou em segundo lugar, atrás de Antonio Anastasia — naquela eleição só uma vaga estava em disputa.

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Presidente da Coteminas e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué filiou-se ao PSB neste ano após um período de aproximação com lideranças da legenda e interlocutores do Palácio do Planalto. Desde então, seu nome passou a ser cogitado para diferentes composições eleitorais em Minas, mas ganhou força nas últimas semanas diante da necessidade de PT e PSB construírem uma chapa competitiva para enfrentar uma das disputas estaduais mais indefinidas do país.

Se confirmada, a aliança reunirá dois personagens com forte vínculo simbólico com o presidente Lula: Patrus, ministro do Desenvolvimento Social no primeiro mandato do petista e um dos formuladores do Bolsa Família, e Josué, herdeiro político de José Alencar, vice-presidente que acompanhou Lula durante seus dois primeiros mandatos no Palácio do Planalto.

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