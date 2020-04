Filho de dono de afiliada da Globo na PB: outro jovem morto pela Covid-19

Mais um jovem é vítima de Covid-19 no Brasil. O publicitário Mateus Zerbone Carlos, de 34 anos, morreu no dia 30 de março de complicações de uma pneumonia. O resultado do exame só saiu nesta quarta-feira 8, dando positivo para o coronavírus – nove dias depois de o corpo ter sido cremado.

Ex-diretor de marketing do Náutico, time do qual era torcedor fanático, Zerbone era filho do empresário Eduardo Carlos, presidente da Rede Paraíba de Comunicação, afiliada da Rede Globo no estado, e estava hospitalizado em um dos melhores hospitais de João Pessoa, o Clementino Fraga.

Ele começou a sentir os sintomas normais de uma gripe no dia 25 de março – febre e tosse. Quando começou a ter dificuldades para respirar, foi ao hospital, onde foi internado. O seu quadro de saúde piorou de repente, a sua respiração “descompensou” e ele precisou ser entubado. Na sexta-feira 27, ele começou a fazer tratamento com cloroquina. No domingo, apresentou uma leve melhora, o que chegou a dar esperança à família. Na segunda-feira, no entanto, sofreu uma parada cardíaca e faleceu.

“A equipe médica fez tudo o que podia para salvá-lo, mas o vírus se alastrou de forma devastadora”, conta a tia do publicitário, Geisa Zerbone. “Mateus não tinha comorbidades e não fazia parte do grupo de risco, provavelmente contraiu o vírus de forma comunitária e, em poucos dias, seu quadro evoluiu de uma mera falta de ar sem reflexo no exame de tomografia para um quadro irreversível que o levou à morte”, conta ela, que mal teve tempo para se despedir. “Não há como descrever o sentimento que estamos sentindo. Um rapaz com 34 anos que teve todos os seus sonhos interrompidos e um vazio em uma família pequena”.

Proprietária de um café e funcionária pública, Geisa também fez um apelo a quem acha que a doença é uma “gripezinha” e que não é importante ficar isolado em casa. “É inevitável que essa pandemia provocará uma recessão econômica sem precedentes, mas qualquer pessoa preferirá um filho ou um pai desempregado, mas vivo. O governo poderá ajudar a ressuscitar um CNPJ, mas jamais conseguirá fazer isso com um CPF”, afirma.

Apelidado de Teteu e apaixonado por marketing esportivo, Mateus Carlos chegou a trabalhar na Copa do Mundo de 2014 como gestor da área de limpeza do estádio de Recife e ajudou a estruturar o projeto de publicidade do Naútico. O seu sonho, segundo os amigos, era ter a própria agência de propaganda.

Segundo familiares e amigos, Teteu foi descrito como um sujeito “calmo, tímido e leal”. “Tinha temperamento forte e conquistava as pessoas pelo seu jeito franco e a paixão pela qual brigava pelos seus ideais”, conta o amigo Kleber Medeiros. “A gente acha que essas coisas só acontecem com os outros. Quando acontece com a gente é que nos damos conta”.

Zerbone entra para triste estatísca dos 800 mortes por Covid-19 no Brasil – cerca de 11% delas são de pessoas com menos de 60 anos.