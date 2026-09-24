Filho de Bruno Avelar desabafa sobre despedida do pai antes de tragédia

Filho mais novo de Bruno Avelar, Kai Avelar, 10 anos, relembrou nesta quinta-feira, 24, o último contato que teve com o pai antes do acidente de helicóptero que matou o empresário e outras quatro pessoas, incluindo o cantor Rick, da dupla com Renner. Durante o velório, em Belo Horizonte, o menino contou que se despediu do pai antes de ir dormir. “Foi quando eu falei boa noite para ele. Aí fui dormir”, lembrou.

Kai também afirmou que pretende manter o legado de Bruno. “Meu pai foi uma pessoa que ajudou muito e eu vou continuar o legado dele quando eu tiver mais do que 18. Vou continuar o legado dele porque sei que é isso que ele ia querer”, disse, acrescentando que guardou como lembrança uma figurinha com dois passarinhos que representavam os dois e a mensagem “I love you, daddy” (“Eu te amo, papai”).

Ao falar sobre Bruno como pai, Kai o chamou de “a melhor pessoa do mundo” e disse sentir saudade. “Eu sei que ele vai sempre estar no meu coração e em todos os corações de todo mundo”, declarou. Bruno também era pai de Kevin, de 13 anos.

Bruno Avelar morreu, aos 41 anos, na queda de um helicóptero em Santa Catarina. A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim. Além de Bruno e Rick, morreram o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)