Filho de Bruno Avelar desabafa sobre despedida do pai antes de tragédia
Empresário morreu após queda de helicóptero em Santa Catarina
Filho mais novo de Bruno Avelar, Kai Avelar, 10 anos, relembrou nesta quinta-feira, 24, o último contato que teve com o pai antes do acidente de helicóptero que matou o empresário e outras quatro pessoas, incluindo o cantor Rick, da dupla com Renner. Durante o velório, em Belo Horizonte, o menino contou que se despediu do pai antes de ir dormir. “Foi quando eu falei boa noite para ele. Aí fui dormir”, lembrou.
Kai também afirmou que pretende manter o legado de Bruno. “Meu pai foi uma pessoa que ajudou muito e eu vou continuar o legado dele quando eu tiver mais do que 18. Vou continuar o legado dele porque sei que é isso que ele ia querer”, disse, acrescentando que guardou como lembrança uma figurinha com dois passarinhos que representavam os dois e a mensagem “I love you, daddy” (“Eu te amo, papai”).
Ao falar sobre Bruno como pai, Kai o chamou de “a melhor pessoa do mundo” e disse sentir saudade. “Eu sei que ele vai sempre estar no meu coração e em todos os corações de todo mundo”, declarou. Bruno também era pai de Kevin, de 13 anos.
Bruno Avelar morreu, aos 41 anos, na queda de um helicóptero em Santa Catarina. A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim. Além de Bruno e Rick, morreram o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)