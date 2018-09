A página no Facebook do deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL), filho de Jair Bolsonaro e candidato ao Senado pelo Rio, exibe clipe do funk que critica mulheres: a letra afirma que as de esquerda “têm mais pelo que cadela”. Diz também que daria “ração na tigela” para feministas. Domingo passado, o “Funk do Bolsonaro”, paródia de “Baile de Favela”, foi tocado na Marcha da Família, manifestação favorável ao candidato do PSL, realizada em Recife. A letra da versão é de autoria de Tales Volpi, o “MC Reaça”, que também estrela o clipe.

A postagem na página de Flávio Bolsonaro ocorreu em 11 de abril. Na época, o deputado registrou um agradecimento a MC Volpi “pela homenagem”. Em setembro, outro filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou, também no Facebook, vídeo em que o funkeiro lamenta o atentado contra o político.

A letra do “Funk do Bolsonaro” afirma que as “minas de direita” são “as top mais bela”. Critica também parlamentares de esquerda. Diz que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) “não sabe lavar panela” – neste trecho, o clipe exibe imagens da discussão entre ela e Bolsonaro em que o deputado a xingou de “vagabunda” e que declarou que não a estupraria.

A letra do funk ainda faz críticas a outros personagens de esquerda, como o educador Paulo Freire e Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência. O clipe inclui também a imagem em que Jair Bolsonaro, numa manifestação, dá tapas e chuta um “Pixuleco”, boneco inflável que traz uma caricatura de Lula com uniforme de presidiário.

Na última imagem do clipe, Jair Bolsonaro aparece risonho em seu gabinete. Manda um “forte abraço” e simula o gesto de quem aciona o gatilho de uma arma. A Comissão da Mulher Advogada da OAB-PE divulgou uma nota que repudiou a eceução da música durante a manifestação.

A seguir, a letra do funk:

“Funk do Bolsonaro

MC Reaça

Ele veio quente

E hoje tá fervendo

Quer desafiar?

Não tô entendendo

Pra votar Bolsonaro

Minha mão já tá tremendo

Dou pra CUT

Pão com mortadela

E pras feministas,

ração na tigela

As minas de direita

são as top mais bela

Enquanto as de esquerda

Têm mais pelo que cadela

Bolsonaro salta de paraquedas

Bolsonaro, capitão da reserva

E o Bolsonaro casou com a Cinderela

Enquanto o Jean Wyllys só tava vendo novela

Maria do Rosário não sabe lavar panela

Jandira Feghali nunca morou na favela

Luciana Genro apoia os sem-terra

Mas não dá o endereço

Pra invadirem a casa dela

Essa juventude só se degenera

Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera

Um Brasil pra frente é o que o povo espera

Vamo distribuir livro do Olavo pra galera

Ciro Gomes, baita Zé Ruela

Lula preso, dentro de uma cela

Paga de comuna e mente à vera

Mas vai pra Nova York quando pode a Manuela”