Filho de Antonia Fontenelle se desespera após mãe perder eleição novamente

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Antonia Fontenelle não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro, recebendo 3.863 votos. A derrota gerou uma reação emocionada do filho Salvatore, de 10 anos, que criticou o sistema. A apresentadora também questionou o resultado, classificando-o como “muito estranho”, e afirmou que pretende tentar novamente em 2028, prometendo rever sua estratégia.

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Candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Antonia Fontenelle não conseguiu se eleger novamente nas eleições deste domingo, 4. A apresentadora recebeu 3.863 votos e terminou a disputa como suplente. A derrota provocou uma reação emocionada do filho caçula, Salvatore, de 10 anos. Em uma transmissão nas redes sociais, o menino apareceu aos prantos ao comentar o resultado. “Eu vi minha mãe acordar cedo, todo dia, seis, sete hora da manhã. Isso não existe, é falha do sistema. Eu tô indignado”, disparou Salvatore, ao lado da mãe.

Antonia também reagiu ao resultado. A apresentadora questionou a votação recebida e voltou a criticar o processo eleitoral no Rio de Janeiro. “3.863. Foi, né, TSE?”, escreveu em tom irônico nas redes sociais. Apesar da derrota, ela afirmou que pretende continuar tentando: “Em 28, vou tentar de novo porque meu sonho é ter uma música no Fantástico. Mas eu estava me zoando porque sou especialista em me zoar. Mas ele não tá errado”.

Fontenelle também destacou que pretende rever sua estratégia e seguir trabalhando fora da política enquanto não chega uma nova oportunidade nas urnas. “Na eleição passada, resolvi às pressas, em cima da hora, me candidatar, e tive 31 mil votos. Não tive tempo de ir pra rua, fiz pouca campanha. Então, gente, é, no mínimo, muito estranho. Estou desde às 3 da tarde recebendo mensagens de pessoas [falando] ‘tô votando em você’. Do Oiapoque ao Chuí, tá? Aquele voto espalhado. Então, gente, é o seguinte: 3 mil votos? Só que não. [Falam] ‘Ah, Antonia, é o partido’. Não. ‘É porque você barraco’. Não, também não. ‘Ai, Antonia, é porque você não foi pra rua’. Não, também não. ‘Ah, Antonia, é porque você é odiada’. Também não porque fui pra rua e senti o calor do carioca”, declarou.

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