Filha de Deborah Secco visita set de ‘Bruna Surfistinha 2’ e chora: ‘Filme desgastante’

Ler Resumo





Quinze anos após o sucesso de Bruna Surfistinha, Deborah Secco retoma o papel icônico em uma continuação que explora a reinvenção da protagonista e os impactos da fama. Previsto para 2027, o filme marcou a atriz profundamente, levando-a a considerar esta sua despedida de personagens sensuais, uma jornada emocional que sua filha Maria Flor presenciou no set.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Quinze anos após Bruna Surfistinha estrear nas telonas, Deborah Secco retorna ao papel para uma continuação do filme que reconta histórias do mundo da prostituição. Previsto para fevereiro de 2027, o projeto tem como foco a reinvenção da protagonista ao mostrar como toda essa exposição afetou a sua vida. A atriz levou numa das vezes a filha Maria Flor, 11 anos, ao set. A reação da menina? Chorou a beça. A seguir, a entrevista com Deborah.

Bruna Surfistinha 2 como despedida de personagens sexys. “Foi muito difícil fazer. Foi um set muito diferente do primeiro. Por ter Maria, por ser mãe e ter uma filha mulher… São muitas questões mexidas em mim. De fato, já realizei tudo o que podia também com esse tipo de personagem. E acho que é uma boa fechada de chave. Artisticamente, vou fazer esse esforço. Talvez no imaginário das pessoas, não (consiga mudar a ideia), já que tem muitas personagens”.

Expectativa do público. “São mais de 15 anos que separam um filme do outro. Mudei, amadureci, sou completamente diferente. Olhar para essa personagem, que também está diferente, na outra fase da vida, foi muito rico. Tinha medo de voltar para essa personagem e fazer um filme que não fosse necessário, que as pessoas não quisessem falar nada. Mas não. É um filme impactante, estou realizada”.

Continua após a publicidade

Visita de Maria Flor no set. “São realmente bastidores de muita determinação, foco, desempenho. Foram quase oito semanas de filmagem intensas. É um filme desgastante emocionalmente. A Maria foi em alguns sets comigo, um dos mais importantes para mim. Ela se emocionou, uma hora ela chorava tanto, que eu parei e precisei dar colo para ela”.

Continua após a publicidade

Como quer ser vista. “Desejo ser vista como essa mulher múltipla que pensa diferente, que muda, que se reinventa, que aprende, que erra, que reconhece, que propensa e começa tudo diferente de novo”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade