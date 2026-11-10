FICCO/SP prende policiais penais acusados de facilitar entrada de drogas e celulares em presídios

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) deflagrou nesta terça-feira uma operação para interromper as práticas de uma rede criminosa acusada de colaborar com a entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais de Guarulhos (SP), como telefones celulares e entorpecentes.

As diligências ocorrem nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Potim, Mauá, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Bauru. Ao todo, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, além de 16 ordens de prisão. Até o momento, seis policiais penais foram presos — outros dois integram a lista de alvos de mandados de busca e apreensão.

A ofensiva reúne a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e a Secretaria da Segurança Pública, que atua por meio das polícias Militar e Civil paulistas.

De acordo com a PF, os envolvidos no esquema poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva.

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