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Brasil

FICCO/SP prende policiais penais acusados de facilitar entrada de drogas e celulares em presídios

Ação conjunta cumpre 16 mandados de prisão e 21 de busca contra rede criminosa que atuava em penitenciárias de Guarulhos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h42
Três policiais, um da Polícia Federal, um da Polícia Penal e um do CAEP, em pé de costas, observam armas e munições sobre uma mesa coberta por toalha branca, em um ambiente interno
Registro da ação da FICCO/SP (divulgação/Polícia Federal)
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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) deflagrou nesta terça-feira uma operação para interromper as práticas de uma rede criminosa acusada de colaborar com a entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais de Guarulhos (SP), como telefones celulares e entorpecentes.

As diligências ocorrem nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Potim, Mauá, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Bauru. Ao todo, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, além de 16 ordens de prisão. Até o momento, seis policiais penais foram presos — outros dois integram a lista de alvos de mandados de busca e apreensão.

A ofensiva reúne a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e a Secretaria da Segurança Pública, que atua por meio das polícias Militar e Civil paulistas.

De acordo com a PF, os envolvidos no esquema poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva.

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