Ferramenta para avaliar imóveis rurais remotamente faz Incra economizar R$ 25 milhões

O Incra está utilizando uma plataforma com inteligência artificial que possibilita a avaliação automatizada de imóveis rurais. A estimativa é que a ferramenta já tenha economizado 25 milhões de reais em menos de um ano.

A tecnologia foi desenvolvida pela empresa Terra Analytics e produziu relatórios de avaliação para quase mil imóveis rurais, que abrangem mais de cinco milhões de hectares.

A plataforma utiliza IA para cruzar dezenas de bases públicas oficiais, como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), registros imobiliários, dados do IBGE, INPE, Cadastro Nacional de Florestas Públicas, unidades de conservação e terras indígenas.

Também há informações do Banco Central, permitindo verificar o histórico de acesso ao crédito rural, e dados do Censo Agropecuário, que possibilitam analisar o uso do solo e sinais de desmatamento.

Continua após a publicidade

A estimativa de economia foi calculada pelo Incra com base no custo médio de cada vistoria de campo, incluindo despesas com diárias, combustível e demais custos operacionais, multiplicado pelo número de imóveis analisados por meio da plataforma.

O diretor de Gestão Estratégica do Incra, Gustavo Souto de Noronha, afirma que a ferramenta passou a ter um “papel fundamental” nas análises.

Continua após a publicidade

“Embora inicialmente tenhamos utilizado a plataforma para avaliações específicas de imóveis rurais, rapidamente percebemos seu enorme potencial para análises territoriais muito mais amplas, permitindo uma compreensão integrada das informações fundiárias, ambientais e cadastrais”, explicou.

Richard Torsiano, fundador e CEO da Terra Analytics, destaca o “raio-X completo” entregue pela tecnologia.

Continua após a publicidade

“Essa solução passou a produzir automaticamente um relatório técnico para cada imóvel, apresentando um verdadeiro raio-X da propriedade, incluindo estimativas de valor mínimo, médio e máximo, além de diversos indicadores territoriais relevantes para subsidiar a tomada de decisão”, disse.