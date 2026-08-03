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Brasil

Ferramenta para avaliar imóveis rurais remotamente faz Incra economizar R$ 25 milhões

Plataforma utilizada IA para cruzar bases de dados e acelerar análise

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 3 ago 2026, 08h34
Edifício do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fachada de concreto e janelas escuras, visto de baixo para cima. Um letreiro verde com o nome da instituição está à esquerda. Folhas de árvores em primeiro plano no canto superior direito e esquerdo, com céu claro ao fundo
Sede do Incra, em Brasília  (Roque de Sá/Agência Senado)
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O Incra está utilizando uma plataforma com inteligência artificial que possibilita a avaliação automatizada de imóveis rurais. A estimativa é que a ferramenta já tenha economizado 25 milhões de reais em menos de um ano.

A tecnologia foi desenvolvida pela empresa Terra Analytics e produziu relatórios de avaliação para quase mil imóveis rurais, que abrangem mais de cinco milhões de hectares.

A plataforma utiliza IA para cruzar dezenas de bases públicas oficiais, como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), registros imobiliários, dados do IBGE, INPE, Cadastro Nacional de Florestas Públicas, unidades de conservação e terras indígenas.

Também há informações do Banco Central, permitindo verificar o histórico de acesso ao crédito rural, e dados do Censo Agropecuário, que possibilitam analisar o uso do solo e sinais de desmatamento.

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A estimativa de economia foi calculada pelo Incra com base no custo médio de cada vistoria de campo, incluindo despesas com diárias, combustível e demais custos operacionais, multiplicado pelo número de imóveis analisados por meio da plataforma.

O diretor de Gestão Estratégica do Incra, Gustavo Souto de Noronha, afirma que a ferramenta passou a ter um “papel fundamental” nas análises.

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“Embora inicialmente tenhamos utilizado a plataforma para avaliações específicas de imóveis rurais, rapidamente percebemos seu enorme potencial para análises territoriais muito mais amplas, permitindo uma compreensão integrada das informações fundiárias, ambientais e cadastrais”, explicou.

Richard Torsiano, fundador e CEO da Terra Analytics, destaca o “raio-X completo” entregue pela tecnologia.

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“Essa solução passou a produzir automaticamente um relatório técnico para cada imóvel, apresentando um verdadeiro raio-X da propriedade, incluindo estimativas de valor mínimo, médio e máximo, além de diversos indicadores territoriais relevantes para subsidiar a tomada de decisão”, disse.

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