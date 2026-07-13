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Fernandinho Beira-Mar integra lista dos EUA de grandes traficantes internacionais

A inclusão ocorreu muito antes dos Estados Unidos passarem a classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h16 | Atualizado em 13 jul 2026, 16h02
O traficante Fernandinho Beira-Mar durante julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta terça-feira (12)
O traficante Fernandinho Beira-Mar (Luiz Roberto Lima/Futura Press/VEJA)
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Fernandinho Beira-Mar integra lista dos EUA de grandes traficantes internacionais Priorizar nos meus resultados Google

Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, um dos principais líderes históricos do Comando Vermelho (CV), integra desde 31 de maio de 2002 uma lista do governo dos Estados Unidos que reúne grandes traficantes internacionais de drogas. A inclusão ocorreu com base na chamada Lei de Designação de Chefes do Narcotráfico Estrangeiro (ou Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), mecanismo que permite às autoridades americanas impor sanções econômicas e restringir o acesso dos investigados ao sistema financeiro.

Além da possibilidade de ações criminais, a legislação prevê o bloqueio de bens e de transações ligadas aos nomes incluídos na lista. Embora os documentos oficiais tragam uma grafia incorreta do primeiro nome do traficante (com a troca do “z” de Luiz pelo “s”), as autoridades americanas o identificam como responsável por crimes como tráfico internacional de drogas e conspiração.

Outro brasileiro listado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) é Leonardo Dias de Mendonça, apontado como aliado de Beira-Mar em investigações conduzidas pela DEA sobre o envio de cocaína para os Estados Unidos em parceria com as Farc.

Apesar de o Comando Vermelho e o PCC terem sido posteriormente enquadrados pelos EUA como organizações terroristas, Beira-Mar e Mendonça permanecem na relação de traficantes internacionais sancionados, categoria distinta da classificação aplicada às facções.

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