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Um novo projeto de lei quer mudar as férias dos trabalhadores brasileiros para 30 dias úteis, excluindo sábados, domingos e feriados da contagem. A proposta promete ampliar o tempo de descanso efetivo, mas ainda precisa de aprovação no Congresso. Entenda o que pode mudar na CLT, no fracionamento e no pagamento das férias.

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Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 16, pretende mudar a forma como as férias dos trabalhadores brasileiros são contabilizadas. A proposta busca substituir os atuais 30 dias corridos por 30 dias úteis de descanso remunerado, excluindo sábados, domingos e feriados do cálculo. A alteração ampliaria o período de afastamento dos empregados, mas ainda depende de aprovação no Congresso Nacional para entrar em vigor.

De autoria das deputadas Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Duda Salabert (PSOL-MG), o Projeto de Lei 5.858/2026 prevê mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e em outras legislações trabalhistas. Conforme publicado por VEJA, a iniciativa pretende assegurar que os dias destinados ao repouso semanal e os feriados não sejam descontados do período anual de férias, aumentando o tempo efetivo de descanso dos profissionais.

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Como funciona a contagem das férias atualmente?

Pela legislação em vigor, o artigo 130 da CLT estabelece que o trabalhador tem direito a até 30 dias corridos de férias após completar 12 meses de contrato, desde que não tenha registrado mais de cinco faltas injustificadas durante o período. Isso significa que sábados, domingos e feriados são incluídos na contagem, independentemente de serem dias habituais de trabalho.

O período de descanso pode ser reduzido conforme o número de faltas injustificadas do empregado. A legislação prevê 24 dias corridos para quem registra de seis a 14 ausências, 18 dias para aqueles que acumulam de 15 a 23 faltas e 12 dias para os trabalhadores que somam de 24 a 32 ausências.

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Além disso, o artigo 134 determina que as férias devem ser concedidas pelo empregador nos 12 meses seguintes à aquisição do direito. O descanso pode ser dividido em até três períodos, desde que haja concordância do funcionário. Nesse caso, uma das etapas não pode ser inferior a 14 dias corridos, enquanto as demais precisam ter, no mínimo, cinco dias corridos cada.

A CLT também proíbe que as férias comecem nos dois dias que antecedem um feriado ou o repouso semanal remunerado. O empregador deve comunicar a concessão com pelo menos 30 dias de antecedência, e o pagamento da remuneração das férias deve ocorrer até dois dias antes do início do descanso.

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Como será feita a contagem dos 30 dias úteis?

Pelo texto do projeto de lei protocolado na Câmara, os 30 dias de férias passariam a ser contabilizados exclusivamente de segunda a sexta-feira, com a exclusão dos feriados nacionais, estaduais, distritais e municipais aplicáveis ao local de trabalho do empregado. A regra seria válida independentemente da escala ou do regime de trabalho adotado pela empresa.

Na prática, a mudança faria com que 30 dias úteis correspondessem a seis semanas de descanso, sem considerar eventuais feriados. Atualmente, o mesmo período corresponde a 30 dias consecutivos no calendário, incluindo finais de semana.

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A proposta também determina que as férias comecem obrigatoriamente em um dia útil e estabelece que o empregador não poderá exigir a prestação de serviços durante o período de descanso remunerado. O objetivo é impedir que dias destinados ao repouso sejam absorvidos pela contagem das férias.

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Quais seriam as novas regras para fracionar as férias?

O PL 5.858/2026 mantém a possibilidade de dividir as férias anuais em até três períodos, desde que exista concordância expressa do trabalhador. A principal alteração está na duração mínima de cada etapa, que também passaria a ser contabilizada em dias úteis.

Pela proposta, um dos períodos deverá ter pelo menos 14 dias úteis consecutivos, enquanto os demais precisarão apresentar duração mínima de cinco dias úteis cada. Atualmente, esses limites são de 14 e cinco dias corridos, respectivamente.

A mudança busca assegurar que o fracionamento das férias não comprometa o tempo destinado à recuperação física e mental dos empregados, preservando períodos mínimos de afastamento das atividades profissionais.

O que muda no pagamento das férias e no abono pecuniário?

A legislação atual estabelece que o empregado deve receber a remuneração correspondente ao período de férias, acrescida de pelo menos um terço do salário, conforme previsto na Constituição Federal. O artigo 143 da CLT também permite que o trabalhador converta até um terço das férias em abono pecuniário, modalidade conhecida como venda de férias.

O projeto apresentado pelas deputadas propõe uma alteração no cálculo desses valores para adequá-los à contagem em dias úteis. Pelo texto, cada cinco dias úteis corresponderiam a sete dias de remuneração, proporção que seria utilizada tanto para o cálculo do abono pecuniário quanto para as indenizações de férias simples ou proporcionais.

A medida pretende estabelecer uma equivalência financeira entre o modelo atual, baseado em dias corridos, e a nova contagem proposta, evitando que a mudança na duração do descanso provoque distorções no pagamento dos direitos trabalhistas.

Quando as novas regras de férias podem entrar em vigor?

O projeto de lei foi apresentado em 16 de novembro de 2026 e ainda precisa passar pela tramitação legislativa para se tornar lei. Portanto, as regras atuais da CLT continuam valendo, incluindo a contagem das férias em dias corridos.

Caso seja aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado, o texto estabelece um prazo de 180 dias após a publicação oficial da lei para que as novas disposições entrem em vigor.

Além disso, a contagem em dias úteis seria aplicada exclusivamente aos períodos aquisitivos iniciados depois da entrada em vigor da legislação. Dessa forma, os trabalhadores que já estiverem acumulando o direito às férias permaneceriam submetidos às regras anteriores para aquele período.