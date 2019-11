Feriado prolongado terá pancadas de chuva e calor pelo Brasil

O brasileiro que pretende curtir o feriado prolongado de 15 de novembro, quando é comemorada a Proclamação da República, enfrentará tempo instável em todas as regiões do país. Segundo a previsão do Climatempo, calor e umidade provocarão chuvas nos próximos dias, mas a temperatura será alta. Os termômetros podem marcar até 40ºC em alguns estados do Sudeste e do Nordeste.

As chuvas começaram nesta quinta-feira, 14, no Sudeste e no Sul do país, e podem pegar de surpresa o motorista que pretende ir ao litoral ou ao interior pelas estradas. Na região metropolitana de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, órgão de monitoramento meteorológico, alerta para a possibilidade de alagamento.

Previsão do tempo para as regiões brasileiras, segundo o Climatempo:

Sudeste

Na sexta-feira, 15, chuvas podem ocorrer a qualquer hora e há risco de temporal em São Paulo, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata Mineira, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Na região litorânea, o mar pode ficar agitado devido aos ventos fortes. Na região de Minas Gerais que faz divisa com a Bahia, a temperatura pode chegar aos 40ºC. No Espírito Santo, o sol aparecerá pela manhã, com chuvas à tarde a à noite.

Já no sábado, 16, as chuvas perderão força o sol aparecerá em alguns estados do Sudeste. Em São Paulo, o dia terá predomínio de sol. No Rio de Janeiro, a temperatura ficará amena o dia todo, com poucas chuvas ao longo do dia. No Sul de Minas, não haverá chuva, mas em Belo Horizonte e nas outras regiões mineiras poderá chover a qualquer hora. No Espírito Santo, aumentarão as condições de chuva e o calor diminuirá.

O domingo, 17, tem previsão de sol para o sul de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, mas o mar seguirá agitado. Nos estados, poderá fazer um pouco mais de frio durante a madrugada, mas o dia seguirá quente. Nas outras regiões de Minas e no Espírito Santo, o tempo instável com pancadas de chuvas e nebulosidade continuará.

Sul

A partir de sexta-feira, 15, as nuvens carregadas sairão da região Sul e os dias serão de sol. Há previsão de chuva moderada para o litoral do Paraná, para o Vale do Itajaí, para a serra e o litoral de Santa Catarina e para o litoral norte do Rio Grande do Sul. No sábado, 16, e no domingo, 17, o ar ficará seco. O fim de semana será marcado pelo calor à tarde, com temperaturas amenas à noite.

Centro-Oeste

Durante o feriado prolongado na região Centro-Oeste, há riscos de chuva forte, além de calor. Na sexta-feira, 15, haverá pancadas de chuvas a qualquer hora e muitas nuvens, com possibilidade de temporal, em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, em Goiânia e em parte de Goiás. No Distrito Federal, a chuva começará no período da tarde e poderá se prolongar pela noite. O sábado e o domingo seguirão com nebulosidade e continuará chovendo nos estados, exceto em Mato Grosso do Sul, onde as nuvens carregadas sairão e o fim de semana será de calor.

Nordeste

Na região Nordeste, o sol forte e o calor predominará durante o feriado prolongado. A temperatura no interior do estado poderá chegar a 40ºC. Na sexta-feira, 15, há previsão de pancadas de chuva para parte do Maranhão e na divisa da Bahia com o Tocantins. No sábado, 16, poderá chover em algumas partes do Piauí e da Bahia. No domingo, 17, poderá chover no extremo sul da Bahia, sul do Piauí e oeste do Maranhão. As capitais nordestinas passam o feriado com muito sol e tempo firme.

Norte

Na sexta-feira, 15, alguns locais da região Norte terão rápidas pancadas de chuva: Belém, Tocantins e Roraima. Não deverá chover em Macapá. Mas, no domingo, o tempo ficará mais instável e a chance de chuva aumentará em Palmas e em Boa Vista. Já para o Amazonas, Acre, Rondônia e o restante do Pará, a previsão será de pancadas de chuva frequentes e períodos com sol.