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Brasil

Fé no hexa? O que pensam os brasileiros sobre o futuro da seleção na Copa do Mundo

Apenas 19% dos entrevistados acreditam que Brasil tem boas perspectivas de levar taça, segundo pesquisa da IPSOS

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h37 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h11
Neymar, com camisa amarela e shorts brancos, dribla um jogador de camisa azul marinho e shorts azuis, em campo de futebol com torcida ao fundo
Neymar jogou em quatro Copas: 2014, 2018, 2022 e 2026 (Chris Arjoon/Icon Sportswire/Getty Images)
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A maioria dos brasileiros (54%) acredita que há poucas chances da seleção ser a grande campeã da Copa do Mundo de 2026, revela uma pesquisa da IPSOS divulgada nesta sexta-feira, 26. Apenas 19% dos entrevistados afirmaram que o Brasil tem boas perspectivas de levar a taça, enquanto 23% disseram que não há qualquer possibilidade do time de Carlo Ancelotti alcançar o hexa.

Cerca de 39% dos brasileiros também relataram desânimo sobre o Mundial, contra 29% que indicaram que estão muito animados. Há quem fique no meio termo: 36% afirmaram que estão um pouco empolgados com a Copa. Apesar do sentimento de indiferença, um em cada quatro entrevistados disse que vai assistir todos os jogos que puder. Outros 44% falaram que só planejam prestigiar a Seleção brasileira, ao passo que 28% não pretendem ligar a televisão para assistir qualquer partida.

Com a vitória por 3 a 0 contra a Escócia, o Brasil se classificou para a próxima fase da Copa na liderança do Grupo C, na frente de Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção vai disputar a fase de 16 avos na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília). O confronto será realizado no estádio de Houston, nos Estados Unidos, e o adversário será o Japão, que empatou com a Suécia e ficou na vice-liderança do Grupo F. 

 

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