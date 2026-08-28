Favorito no próprio estado, Caiado caminha para eleger sucessor e esposa em Goiás

No único estado onde lidera a disputa presidencial, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) vê crescer as chances de garantir sua sucessão política em Goiás. O governador Daniel Vilela (MDB), seu afilhado político, é favorito à reeleição, enquanto sua esposa Gracinha Caiado (União Brasil) lidera a disputa pelo Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta sexta-feira, 28.

Na corrida estadual, Daniel Vilela lidera com 45% das intenções de voto no primeiro turno, com vantagem entre 19 e 23 pontos percentuais sobre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 22%. O senador Wilder Morais (PL) aparece na sequência com 17% do eleitorado goiano.

Governador — Goiás — 1º turno

Daniel Vilela (MDB): 45%

Marconi Perillo (PSDB): 22%

Wilder Morais (PL): 17%

Luis Cesar Bueno (PT): 6%

Danilo Pinheiro (PCO): 0%

Luciana Amorim (UP): 0%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 6%

Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela derrotaria Marconi Perillo por 57% a 28% dos votos e venceria Wilder Morais por 56% a 30%. Em confronto direto entre Morais e Perillo, o senador bolsonarista aparece com vantagem apertada sobre o ex-governador tucano, liderando por 40% a 35%.

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Governador — Goiás — 2º turno (cenário 1)

Daniel Vilela (MDB): 57%

Marconi Perillo (PSDB): 28%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 8%

Governador — Goiás — 2º turno (cenário 2)

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Daniel Vilela (MDB): 56%

Wilder Morais (PL): 30%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 7%

Governador — Goiás — 2º turno (cenário 3)

Wilder Morais (PL): 40%

Marconi Perillo (PSDB): 35%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe/não respondeu: 12%

Já a disputa ao Senado por Goiás é liderada por Gracinha Caiado, que acumula 27% das intenções de voto na pesquisa. A ex-primeira-dama goiana é seguida pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL), que tem 17% do eleitorado.

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Senador — Goiás

Gracinha Caiado (União Brasil): 27%

Gustavo Gayer (PL): 17%

Gustavo Mendanha (PRD): 12%

Dr. Zacharias Calil (MDB): 12%

Vanderlan Cardoso (PSD): 10%

Isaura Lemos (PSB): 5%

Oséias Varão (PL): 4%

Cintia Dias (PSol): 3%

Iure Castro (Cidadania): 2%

Ernesto Roller (PSDB): 1%

Guilherme Darques (UP): 0%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 3%

Na corrida pelo Planalto, Ronaldo Caiado desponta como líder em Goiás com 35% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam em segundo lugar com 27%. No cenário nacional, conforme pesquisa Real Time Big Data publicada em julho, o ex-governador tem 7% de apoio para assumir a Presidência da República em 2027.

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Presidente — Goiás — 1º turno

Ronaldo Caiado (PSD): 35%

Lula (PT): 27%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Renan Santos (Missão): 3%

Pablo Marçal (PRTB): 3%

Romeu Zema (Novo): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 1%

Não sabe/não respondeu: 1%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 24 e 27 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos GO-00954/2026 e BR-08492/2026.

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