Favorito no próprio estado, Caiado caminha para eleger sucessor e esposa em Goiás
Daniel Vilela lidera disputa ao governo estadual e Gracinha Caiado é favorita ao Senado, indica pesquisa Real Time Big Data
No único estado onde lidera a disputa presidencial, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) vê crescer as chances de garantir sua sucessão política em Goiás. O governador Daniel Vilela (MDB), seu afilhado político, é favorito à reeleição, enquanto sua esposa Gracinha Caiado (União Brasil) lidera a disputa pelo Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta sexta-feira, 28.
Na corrida estadual, Daniel Vilela lidera com 45% das intenções de voto no primeiro turno, com vantagem entre 19 e 23 pontos percentuais sobre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 22%. O senador Wilder Morais (PL) aparece na sequência com 17% do eleitorado goiano.
Governador — Goiás — 1º turno
- Daniel Vilela (MDB): 45%
- Marconi Perillo (PSDB): 22%
- Wilder Morais (PL): 17%
- Luis Cesar Bueno (PT): 6%
- Danilo Pinheiro (PCO): 0%
- Luciana Amorim (UP): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela derrotaria Marconi Perillo por 57% a 28% dos votos e venceria Wilder Morais por 56% a 30%. Em confronto direto entre Morais e Perillo, o senador bolsonarista aparece com vantagem apertada sobre o ex-governador tucano, liderando por 40% a 35%.
Governador — Goiás — 2º turno (cenário 1)
- Daniel Vilela (MDB): 57%
- Marconi Perillo (PSDB): 28%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/não respondeu: 8%
Governador — Goiás — 2º turno (cenário 2)
- Daniel Vilela (MDB): 56%
- Wilder Morais (PL): 30%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/não respondeu: 7%
Governador — Goiás — 2º turno (cenário 3)
- Wilder Morais (PL): 40%
- Marconi Perillo (PSDB): 35%
- Nulo/Branco: 13%
- Não sabe/não respondeu: 12%
Já a disputa ao Senado por Goiás é liderada por Gracinha Caiado, que acumula 27% das intenções de voto na pesquisa. A ex-primeira-dama goiana é seguida pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL), que tem 17% do eleitorado.
Senador — Goiás
- Gracinha Caiado (União Brasil): 27%
- Gustavo Gayer (PL): 17%
- Gustavo Mendanha (PRD): 12%
- Dr. Zacharias Calil (MDB): 12%
- Vanderlan Cardoso (PSD): 10%
- Isaura Lemos (PSB): 5%
- Oséias Varão (PL): 4%
- Cintia Dias (PSol): 3%
- Iure Castro (Cidadania): 2%
- Ernesto Roller (PSDB): 1%
- Guilherme Darques (UP): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Na corrida pelo Planalto, Ronaldo Caiado desponta como líder em Goiás com 35% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam em segundo lugar com 27%. No cenário nacional, conforme pesquisa Real Time Big Data publicada em julho, o ex-governador tem 7% de apoio para assumir a Presidência da República em 2027.
Presidente — Goiás — 1º turno
- Ronaldo Caiado (PSD): 35%
- Lula (PT): 27%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 1%
- Não sabe/não respondeu: 1%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 24 e 27 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos GO-00954/2026 e BR-08492/2026.