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Brasil

‘Fantástico’: O brasileiro que virou dentista dos animais mais selvagens do mundo

Roberto Fecchio contou histórias da carreira à coluna GENTE

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 19h00
Veterinário de óculos e camiseta preta, com braços tatuados, posa com uma onça-pintada sedada em uma mesa de exame, com equipamentos médicos e armários brancos ao fundo
Roberto Fecchio, único brasileiro especialista em odontologia de animais selvagens (./Arquivo pessoal)
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Aos 46 anos, o médico-veterinário Roberto Fecchio está longe de ter uma rotina convencional. Em vez de atender cães e gatos em um consultório, ele optou por colocar a mão na boca de leões, onças, girafas e elefantes. Nascido em São Bernardo do Campo (SP), o especialista se interessa por animais desde a infância. Antes de escolher veterinária, chegou a considerar áreas como biologia, zootecnia e oceanografia, mas acabou descobrindo que sua vocação era cuidar da saúde deles. A pouca quantidade de profissionais na área também pesou na decisão. Hoje, é o único brasileiro com título de especialista em odontologia de animais selvagens e um dos 17 habilitados no mundo.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Protagonista da série O Dentista das Feras, do Fantástico, da TV Globo, Fecchio coleciona histórias tão curiosas quanto os pacientes que atende. Um dos episódios mais assustadores foi quando foi uma mordida de uma onça. Apesar de não considerar tão agressiva, ele desenvolveu uma infecção e precisou ser hospitalizado. “Fiquei internado durante sete dias com a possibilidade de perder o braço ou entrar numa sepse. Aqueles dias foram bem tensos para mim do ponto de vista psicológico, porque eu realmente temia que algo ruim acontecesse”, conta o veterinário à coluna GENTE.

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Segundo o especialista, colocar a mão na boca de animais selvagens exige uma operação cuidadosa e planejamento. Os procedimentos envolvem uma equipe multidisciplinar, com anestesistas, clínicos e cirurgiões, além de equipamentos específicos para impedir que o animal fecha a mandíbula durante o atendimento. “Mas sempre tem um pequeno risco”, observa.

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Entre os atendimentos mais inusitados está o de um peixe baiacu que apresenta crescimento excessivo dos dentes. Fecchio lembra que o animal precisou ser anestesiado para passar pelo tratamento. Já o maior dente que extraiu foi um marfim de elefante. “Tinha cerca de um metro de comprimento, sendo aproximadamente 45 centímetros para dentro da gengiva e 55 para fora”, detalha o especialista, que ainda deseja realizar o sonho de tratar uma orca.

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A dentição dos animais, explica o veterinário, pode revelar muito mais do que problemas de saúde. Em algumas espécies, os dentes são usados para carregar filhotes, enfrentar adversários e demonstrar força. Em alguns casos, mostrar os dentes pode até funcionar como uma estratégia para evitar conflitos. E, assim como os humanos, também sentem dores. “É bastante intensa e que geralmente perdura por muito tempo, pois poucos animais recebem tratamento dentário correto”, afirma.

Nas gravações de O Dentista das Feras, Roberto Fecchio percorreu três países, em dois continentes, e trabalhou com espécies como ursos, onças-pintadas, leões, hienas, elefantes e girafas. Um dos seus desafios foi adaptar sua paixão pela odontologia veterinária à linguagem da televisão. “A captação da imagem traduzindo a ideia da beleza da odontologia veterinária era uma coisa que eu não sabia fazer. Não tenho destreza na televisão. Felizmente deu tudo certo”, comemora.

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Curiosamente, quando está do outro lado da cadeira, o médico também não é um paciente muito convencional. Ele admite que costuma fazer muitas perguntas ao próprio dentista. “Gosto de conversar sobre as técnicas, o material que está usando, como vai usar. Não é um caráter para julgar o dentista, mas de curiosidade. Então faço muita pergunta. O dentista deve me achar um pouco chato”, brinca.

Um leão adulto deitado no chão, com a cabeça coberta por um pano listrado, sendo examinado por veterinários. Um deles, de máscara e touca, com braços tatuados e luvas brancas, olha para a câmera enquanto o outro se inclina sobre o animal. Ao fundo, uma mesa com equipamentos cirúrgicos.
Veterinário Roberto Fecchio durante tratamento de um leão (Arquivo pessoal/Divulgação)
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