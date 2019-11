De Felipe Massa a Rubinho: a repercussão da morte de Tuka Rocha

View this post on Instagram

Zoquinha, A dor torna difícil de acreditar, entender e aceitar que você se foi assim tão cedo. Uma menina-mulher, que eu sempre admirarei. Cheia de luz, de doçura, de alegria, de descontração, de palhaçadas, e também de trabalho árduo, de foco no que quer, de verdade para com o que sente e faz, de solução para os problemas, de facilidade para lidar com todos, uma amiga fiel! Não tenho tantas certezas na minha vida, mas uma delas é que Deus não nos dá nada além daquilo que podemos suportar. Então, só posso concluir o quão forte você é. E mesmo sem ainda entender porque, foi escolhida para passar pela escuridão, pelo fogo, pelo abismo, pela perda e sair ilesa em seu coração bondoso, guerreira por sua vida, pura na sua alma. Aqui será muito triste sem você. Mas permanecerei para sempre na minha memória com as felizes lembranças dos momentos que vivemos juntas. Na minha cabeça, nitidamente com a sua linda imagem. Nos meus olhos com a luz do seu sorriso. Em meu coração com o som da sua voz e da sua risada cheia de alegria! Te amo Zoca!