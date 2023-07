Familiares de Marielle e Anderson Gomes se reúnem com MPRJ

Os familiares da ex-vereadora Marielle Franco estão reunidos, na tarde desta segunda-feira, 19, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No encontro, estão sua mãe, Marinete da Silva, seu pai, Antônio da Silva Neto, além de sua filha, Luyara Santos, e sua ex-mulher, a vereadora Mônica Benício. A viúva de Anderson Gomes, motorista de Marielle assassinado junto com ela, também participa da conversa com o superintendente da Polícia Federal no Rio, Leandro Almada, o procurador Luciano Mattos e o coordenador do Gaeco, Fábio Corrêa.

Mais cedo, em coletiva do Ministério da Justiça com a Polícia Federal, foi anunciada delação premiada, em que o ex-policial militar Élcio de Queiroz assumiu ter participado do crime como motorista do carro que perseguiu Marielle, e disse ainda que Ronnie Lessa, de fato, foi responsável pelos disparos que atingiram Marielle e Anderson Gomes. As informações, confirmadas em diligências da PF, provocaram reviravolta no caso.

Pela manhã, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou, em publicação no Twitter, ter conversado com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, sobre as novas informações. “Reafirmo minha confiança na condução da investigação pela PF e repito a pergunta que faço há 5 anos: quem mandou matar Marielle e por quê?”, escreveu.

Continua após a publicidade

Siga