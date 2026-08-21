Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

Família Batista compra 100% da Avibras e amplia atuação no setor de defesa

Donos da JBS assumem fabricante de mísseis

Por Faria Lima News 21 ago 2026, 17h10 | Atualizado em 21 ago 2026, 18h15
GRAMPEADO - Joesley Batista, que gravou conversa com Temer em 2017: sua empresa acusa a rival de espionagem -
O empresário Joesley Batista (Evaristo Sa/AFP)
Continua após publicidade
Família Batista compra 100% da Avibras e amplia atuação no setor de defesa Priorizar nos meus resultados Google

A família Batista, controladora da JBS, está fechando a compra de 100% da Avibras, uma das empresas mais estratégicas da indústria de defesa brasileira e responsável pelo desenvolvimento de sistemas de foguetes e mísseis utilizados pelas Forças Armadas.

A aquisição será realizada pela Globe Investimentos, ligada à J&F, que comprará a holding atualmente controlada pelo Fundo Brasil Crédito. O movimento amplia uma aproximação iniciada meses atrás, quando Joesley Batista participou do financiamento de R$ 300 milhões destinado à reestruturação da companhia.

Fundada em 1961, em São José dos Campos, a Avibras tornou-se conhecida internacionalmente pelo ASTROS, sistema de artilharia capaz de lançar diferentes tipos de foguetes e mísseis. A empresa também desenvolveu o míssil de cruzeiro AV-TM 300, posteriormente denominado MTC-300, projeto estratégico do Exército brasileiro.

A fabricante, porém, atravessou anos de dificuldades financeiras. Entrou em recuperação judicial em 2022, acumulou dívidas, demissões e uma greve que durou 1.281 dias. Um acordo homologado neste ano previu ainda o pagamento de cerca de R$ 230 milhões em dívidas trabalhistas a aproximadamente 1.400 ex-funcionários.

Siga
Continua após a publicidade

A operação coloca os Batista em um setor completamente diferente daquele que originou o grupo. A J&F já controla negócios de alimentos, celulose, energia, produtos de higiene e serviços financeiros. Agora, com 100% da Avibras, o conglomerado passa também a controlar uma das principais empresas brasileiras de tecnologia militar.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).