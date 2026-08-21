Família Batista compra 100% da Avibras e amplia atuação no setor de defesa

A família Batista, controladora da JBS, está fechando a compra de 100% da Avibras, uma das empresas mais estratégicas da indústria de defesa brasileira e responsável pelo desenvolvimento de sistemas de foguetes e mísseis utilizados pelas Forças Armadas.

A aquisição será realizada pela Globe Investimentos, ligada à J&F, que comprará a holding atualmente controlada pelo Fundo Brasil Crédito. O movimento amplia uma aproximação iniciada meses atrás, quando Joesley Batista participou do financiamento de R$ 300 milhões destinado à reestruturação da companhia.

Fundada em 1961, em São José dos Campos, a Avibras tornou-se conhecida internacionalmente pelo ASTROS, sistema de artilharia capaz de lançar diferentes tipos de foguetes e mísseis. A empresa também desenvolveu o míssil de cruzeiro AV-TM 300, posteriormente denominado MTC-300, projeto estratégico do Exército brasileiro.

A fabricante, porém, atravessou anos de dificuldades financeiras. Entrou em recuperação judicial em 2022, acumulou dívidas, demissões e uma greve que durou 1.281 dias. Um acordo homologado neste ano previu ainda o pagamento de cerca de R$ 230 milhões em dívidas trabalhistas a aproximadamente 1.400 ex-funcionários.

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A operação coloca os Batista em um setor completamente diferente daquele que originou o grupo. A J&F já controla negócios de alimentos, celulose, energia, produtos de higiene e serviços financeiros. Agora, com 100% da Avibras, o conglomerado passa também a controlar uma das principais empresas brasileiras de tecnologia militar.