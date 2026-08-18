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Descumprimento de regras faz Fazenda suspender 14 sites de apostas

Decisão foi tomada pela equipe econômica na semana passada e afeta empresas ligadas à influenciadora Deolane Bezerra e ao grupo Pixbet

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h51 | Atualizado em 18 ago 2026, 12h02
Homem branco de barba, vestindo terno azul e gravata estampada, sentado em cadeira branca, falando ao microfone com a mão esquerda gesticulando. Ao fundo, painel escuro com o logo EXPERT XP repetido. À direita, uma mesa de vidro com duas garrafas e dois copos de água
Dario Durigan na Expert XP (Paulo Bareta/XP/Reprodução)
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O Ministério da Fazenda suspendeu, de forma cautelar, 14 sites de apostas por risco à atuação regulatória, aos apostadores e ao mercado regulador.

A decisão foi tomada pela equipe econômica na semana passada e afeta empresas ligadas à influenciadora Deolane Bezerra e ao grupo Pixbet.

Estão no alvo a ZeroUm Bet, que foi fundada por Deolane e transferida a um dono de bar no Piauí; a Select Operations, que pertence a holdings administradas pelos donos da Pixbet; a Nexus, de Gurhan Kiziloz; a RR Participações e Intermediações de Negócios, do empresário Ricardo Rezende Soares de Oliveira; e a Enseada Serviços e Tecnologia, cujo beneficiário é uma offshore registrada no Chipre.

Processos administrativos haviam sido implementados em agosto de 2025 e o descumprimento de regras no envio de informações e documentos, o que dificulta o monitoramento e a fiscalização por parte do governo, determinou a medida.

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A partir da suspensão, os sites de apostas suspensos terão de adicionar um aviso sobre a punição em suas plataformas – os usuários poderão acessar para que saquem os saldos disponíveis em suas contas

O não cumprimento das decisões pode acarretar no pagamento de uma multa diária de 200 mil reais.

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