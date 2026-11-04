Falta d’água no Rio afeta bares, academias e moradores de diferentes regiões

A falta d’água provocada pela manutenção do Sistema Guandu afetou diferentes regiões do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 4, e provocou transtornos para moradores e comerciantes. Bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais enfrentaram dificuldades para manter o funcionamento e precisaram buscar alternativas para garantir o abastecimento, como a compra de galões de água. O problema também atingiu academias e outros serviços que dependem do fornecimento regular para suas atividades.

A interrupção comprometeu ainda a rotina de famílias e trabalhadores. Em diferentes regiões, estabelecimentos precisaram suspender o atendimento ou antecipar o encerramento do expediente. Moradores também relataram dificuldades para realizar tarefas domésticas e manter atividades cotidianas, diante da redução dos reservatórios residenciais.

O problema foi provocado por uma manutenção no Sistema Guandu, responsável pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na capital fluminense e na Baixada. A operação afetou a distribuição de água em diferentes bairros.

A Cedae informou que o Sistema Guandu voltou a operar com 100% da capacidade às 17h desta quarta. A retomada da produção, no entanto, não significou a normalização imediata do fornecimento em toda a área atendida. Segundo a companhia, 51 bairros da Zona Norte, dois da Zona Sudoeste e um de Duque de Caxias ainda poderiam permanecer sem abastecimento por mais algumas horas, em razão de um serviço realizado pela Águas do Rio na Praça Seca.