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Brasil

Falta d’água no Rio afeta bares, academias e moradores de diferentes regiões

Manutenção do Sistema Guandu provocou interrupções no abastecimento

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 19h44 | Atualizado em 4 nov 2026, 19h45
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 (CEDAE/.)
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A falta d’água provocada pela manutenção do Sistema Guandu afetou diferentes regiões do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 4, e provocou transtornos para moradores e comerciantes. Bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais enfrentaram dificuldades para manter o funcionamento e precisaram buscar alternativas para garantir o abastecimento, como a compra de galões de água. O problema também atingiu academias e outros serviços que dependem do fornecimento regular para suas atividades.

A interrupção comprometeu ainda a rotina de famílias e trabalhadores. Em diferentes regiões, estabelecimentos precisaram suspender o atendimento ou antecipar o encerramento do expediente. Moradores também relataram dificuldades para realizar tarefas domésticas e manter atividades cotidianas, diante da redução dos reservatórios residenciais.

O problema foi provocado por uma manutenção no Sistema Guandu, responsável pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na capital fluminense e na Baixada. A operação afetou a distribuição de água em diferentes bairros.

A Cedae informou que o Sistema Guandu voltou a operar com 100% da capacidade às 17h desta quarta. A retomada da produção, no entanto, não significou a normalização imediata do fornecimento em toda a área atendida. Segundo a companhia, 51 bairros da Zona Norte, dois da Zona Sudoeste e um de Duque de Caxias ainda poderiam permanecer sem abastecimento por mais algumas horas, em razão de um serviço realizado pela Águas do Rio na Praça Seca.

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