Falso pastor que simulava maldição para roubar idosas é preso no Rio; entenda golpe

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira, 1°, um foragido da Justiça da Bahia por aplicar o “golpe do falso pastor” contra idosas. Ele foi detido na Rodovia Márcio Corrêa, no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

As investigações apontaram que as vítimas eram abordadas por um comparsa em períodos de pagamento de proventos e aposentadorias. Elas eram, então, levadas ao suposto guia espiritual. O homem simulava orações e pedia para que as idosas cuspissem em um papel, que continha permanganato de potássio, substância química que se torna vermelha em contato com a saliva. Assustadas pelo suposto sangue, as mulheres eram convencidas de que estavam amaldiçoadas.

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O falso pastor, segundo as apurações, se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas diante do trupe para solicitar o dinheiro sacado numa alegada intenção de abençoá-lo. O valor era inserido em um envelope e, em seguida, trocado por um idêntico com bilhetes de loteria velhos. Como parte do ritual, as idosas eram aconselhadas a abrir o pacote somente uma semana mais tarde, o que garantia a fuga dos criminosos.

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O golpista tinha histórico criminal por estelionato desde 2001. Ele era foragido da Justiça da Bahia desde 2016, quando foi abordado na posse de R$ 1.400 sem comprovação de origem e de frascos de permanganato de potássio. Na ação desta quinta, o homem foi localizado e conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e recaptura por estelionato qualificado contra idoso.