Um falso médico foi preso nesta sexta-feira, 5, em Benfica, na Zona Norte do Rio, por realizar abortos clandestinos. O homem utilizava as instalações de uma clínica na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital fluminense, para fazer o procedimento. O caso começou a ser investigado a partir da morte de uma mulher e da denúncia de uma vítima que ficou gravemente ferida após realizar o procedimento com o falso especialista.

Segundo a polícia, o homem não tinha formação em medicina. Os abortos eram realizados em condições extremamente precárias, sem os equipamentos cirúrgicos necessários. Se a mulher precisasse de atendimento de emergência durante o procedimento, a clínica também não tinha estrutura necessária para socorrê-la. Além disso, de acordo com as apurações, o falso médico chegava a usar papel toalha nas cirurgias.

Os policiais da 14ª DP (Leblon), responsáveis pela investigação, identificaram o autor e pediram à Justiça a prisão temporária do homem, além do mandado de busca e apreensão no endereço utilizado para realizar os abortos. As medidas judiciais foram cumpridas nesta sexta-feira.

Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais cirúrgicos e medicamentos. Na casa do suspeito, onde ele foi preso, os agentes também apreenderam munições. Por esse motivo, o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal do material.