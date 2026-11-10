Falsa Moléstia: médico é alvo de operação acusado de emitir atestados falsos

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O Ministério Público do Paraná deflagrou a operação “Falsa Moléstia” em Xambrê, investigando um médico da rede pública por emitir atestados falsos. O profissional, que teve a casa revistada e sigilo quebrado, é acusado de fornecer documentos sem avaliação clínica. Saiba mais sobre os detalhes da investigação e as punições previstas.

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O Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou nesta terça-feira, 10, três buscas em endereços ligados a um médico que atua na rede pública de saúde na região Noroeste do Estado acusado de emissão de atestados falsos. A operação foi batizada de “Falsa Moléstia” e foi realizada no município de Xambrê, a 577 km da capital Curitiba.

O alvo deverá pagar fiança até a próxima semana, após intimação recebida. Ele também terá sigilo quebrado. “Além das buscas, a Justiça impôs ao investigado medida cautelar consistente no pagamento de fiança no valor de 40 mil reais, a ser recolhida no prazo de cinco dias após sua intimação pessoal. As medidas foram autorizadas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal da Comarca de Xambrê, que também determinou o afastamento do sigilo de dados telefônicos, informáticos e telemáticos de dispositivos eletrônicos apreendidos”, informou a Promotoria. A condução da operação foi realizada pelo promotor Guilherme Franchi da Silva Santos.

O médico começou a ser investigado depois da operação Res Privata, quando um dos alvos do Gaeco teve celular analisado em perícia. Segundo informações do MP, o material revelou conversas mantidas com um médico e solicitações de atestados falsos em benefício de terceiros. “De acordo com os elementos reunidos, entre os anos de 2021 e 2023, o profissional teria atendido a solicitações para a emissão de documentos médicos sem a correspondente avaliação clínica dos beneficiários. Em um dos episódios, o atestado teria sido solicitado para utilização em um Processo Seletivo Simplificado (PSS). As investigações identificaram ao menos três situações suspeitas, incluindo mensagens que indicam a entrega dos documentos e uma fotografia de um dos atestados supostamente falsificados”, informou a assessoria do MP.

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De acordo com o Código Penal brasileiro, em seu artigo 302, a pena para emissão de atestado médico falso varia de um mês a um ano de detenção, podendo ser substituída por restritiva de direito. O parágrafo único diz ainda que multa pode ser aplicada se o profissional lucrou com a medida.