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Brasil

Falsa Moléstia: médico é alvo de operação acusado de emitir atestados falsos

Ele terá de pagar 40 mil reais em cinco dias como medida cautelar

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h33
Integrantes do Gaeco em um dos endereços do médico
Integrantes do Gaeco em um dos endereços do médico (MP-PR/Reprodução)
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O Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou nesta terça-feira, 10, três buscas em endereços ligados a um médico que atua na rede pública de saúde na região Noroeste do Estado acusado de emissão de atestados falsos. A operação foi batizada de “Falsa Moléstia” e foi realizada no município de Xambrê, a 577 km da capital Curitiba.  

O alvo deverá pagar fiança até a próxima semana, após  intimação recebida. Ele também terá sigilo quebrado. “Além das buscas, a Justiça impôs ao investigado medida cautelar consistente no pagamento de fiança no valor de 40 mil reais, a ser recolhida no prazo de cinco dias após sua intimação pessoal. As medidas foram autorizadas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal da Comarca de Xambrê, que também determinou o afastamento do sigilo de dados telefônicos, informáticos e telemáticos de dispositivos eletrônicos apreendidos”, informou a Promotoria. A condução da operação foi realizada pelo promotor Guilherme Franchi da Silva Santos.

O médico começou a ser investigado depois da operação Res Privata, quando um dos alvos do Gaeco teve celular analisado em perícia. Segundo informações do MP, o material revelou conversas mantidas com um médico e solicitações de atestados falsos em benefício de terceiros. “De acordo com os elementos reunidos, entre os anos de 2021 e 2023, o profissional teria atendido a solicitações para a emissão de documentos médicos sem a correspondente avaliação clínica dos beneficiários. Em um dos episódios, o atestado teria sido solicitado para utilização em um Processo Seletivo Simplificado (PSS). As investigações identificaram ao menos três situações suspeitas, incluindo mensagens que indicam a entrega dos documentos e uma fotografia de um dos atestados supostamente falsificados”, informou a assessoria do MP.

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De acordo com o Código Penal brasileiro, em seu artigo 302, a pena para emissão de atestado médico falso varia de um mês a um ano de detenção, podendo ser substituída por restritiva de direito. O parágrafo único diz ainda que multa pode ser aplicada se o profissional lucrou com a medida.

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