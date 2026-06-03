A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira, 3, a Operação Tela Falsa para desarticular um esquema de estelionato e apropriação indébita envolvendo a negociação fraudulenta de obras de arte e imóveis de alto padrão. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em endereços localizados em Ipanema, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Niterói. Uma mulher foi presa preventivamente e um advogado acabou detido em flagrante por receptação. Os agentes também recuperaram uma obra de arte avaliada em cerca de R$ 2 milhões.

Segundo as investigações, a principal suspeita teria criado uma falsa imagem de prestígio e solidez financeira para conquistar a confiança da vítima. Apresentando-se como advogada e herdeira de um grande patrimônio, ela teria oferecido participação em supostos negócios milionários relacionados à venda de um imóvel em Copacabana e à comercialização de obras de arte de alto valor.

De acordo com a polícia, o esquema envolvia pedidos de pagamentos antecipados e aportes financeiros sob a promessa de altos retornos. As apurações identificaram o uso de documentos supostamente falsificados, comprovantes bancários sem respaldo financeiro e cheques devolvidos por fraude. Além do prejuízo milionário, a investigação aponta o desaparecimento e a negociação não autorizada de obras de arte pertencentes à vítima