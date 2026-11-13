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Falha ou ataque hacker? O que está por trás da pane global do Outlook

Microsoft ainda tenta restabelecer o sistema depois de queda grave em todo o mundo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 14h24
Tela de computador exibindo uma mensagem de erro em inglês: Something went wrong. Please try the recommended action below. (Algo deu errado. Por favor, tente a ação recomendada abaixo). Há um botão azul com o texto Refresh the application (Atualizar o aplicativo) e um link Fewer Details (Menos Detalhes). Acima, um ícone azul e roxo em formato de caixa.
Tela de computador exibindo uma mensagem de erro ao abrir o Outlook (Hugh R Hastings/Getty Images)
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A Microsoft descartou nesta sexta-feira, 13, que a queda mundial do seu serviço de e-mail Outlook tenha sido provocada por um ciberataque e afirmou ter constatado os primeiros “resultados positivos” no processo de recuperação.A empresa  americana atribuiu a paralisação, que já dura várias horas, a uma “carga elevada” em sua infraestrutura. O problema também afeta o aplicativo Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot.”Até o momento, não temos conhecimento de nenhuma atividade maliciosa que esteja provocando este incidente”, afirmou a empresa, que acrescentou ter obtido “resultados positivos quanto à estabilidade dos servidores” após aplicar ajustes.

A Microsoft, no entanto, não anunciou um prazo para o restabelecimento completo do serviço. O gigante do software havia indicado na quinta-feira que as medidas para solucionar a falha não estavam funcionando “como esperado” e que buscava alternativas.

“Lamentamos que as interrupções ocorridas hoje tenham causado transtornos aos nossos clientes e estamos trabalhando para resolver o problema”, escreveu na rede social X Charles Lamanna, um dos vice-presidentes executivos do grupo americano.

Usuários de diferentes setores, incluindo órgãos governamentais, relataram que não conseguiam se comunicar por meio do Outlook.

A falha se propagou pelo mundo em menos de uma hora e deixou fora de serviço produtos da Microsoft em 74 países e territórios, informou o site de monitoramento Downdetector. Um mapa publicado por esta plataforma no X mostra que o apagão afetou usuários de todo o continente americano, além de partes da Europa, Ásia e África.

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– “Impacto significativo” –

Um dos países afetados foi a Nova Zelândia, onde o Ministério das Relações Exteriores publicou um comunicado para informar que sua “capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft”.

“Também afeta todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação da Nova Zelândia no mundo”, afirma a nota.

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, alertou que o problema teria “um impacto significativo” devido ao elevado número de pessoas que utilizam os programas da Microsoft.

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A empresa americana indicou inicialmente que investigava relatos de interrupções “nas Américas”, mas depois afirmou ter “confirmado que o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários de qualquer região”.

O Microsoft 365 é o serviço de assinatura em nuvem da empresa, que inclui aplicativos muito utilizados, como Outlook e Teams.

“Determinamos que uma parte da infraestrutura está enfrentando uma carga elevada em várias regiões, o que possivelmente está contribuindo para os erros de conectividade”, escreveu a empresa no X.

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“Estamos explorando intensamente todas as possibilidades para reduzir o impacto”, acrescentou a Microsoft em uma série de mensagens sobre a evolução da pane e seus esforços para restabelecer plenamente o serviço.

Às 4h50 GMT (1H50 de Brasília), o Downdetector registrou uma forte diminuição dos relatos de interrupções em Washington e Hong Kong.

Milhares de usuários também notificaram problemas com o Teams e o Copilot, segundo a plataforma.

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Em um relatório publicado pouco depois das 23h00 GMT (20h00 de Brasília, quinta-feira), a empresa afirmou que estava “observando uma recuperação limitada”, enquanto tentava redirecionar o tráfego dos usuários dos servidores afetados.

(Com AFP)

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