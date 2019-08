Falha em abastecimento provoca vazamento de óleo na Baía de Guanabara

Uma falha durante uma operação de abastecimento de uma embarcação de grande porte, neste sábado, 3, provocou um vazamento de óleo na Baía de Guanabara, próximo ao porto de Niterói. Durante o procedimento, o tanque do navio que recebia o óleo de outra embarcação, operada pela empresa europeia Bunker One, transbordou no mar, causando o incidente.

Uma barreira de contenção emergencial foi colocada na água pela empresa Hidroclean. O cerco está no em torno das duas embarcações e tenta manter o óleo isolado no perímetro. Até o momento, não foi informada a quantidade de óleo vazada.

Segundo fontes no local, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) já foi acionado pela Mac Laren, base de apoio do cais onde acontecia a operação. Mais informações serão divulgadas pela manhã.

Abaixo, algumas imagens recebidas por VEJA do acidente:

Embarcações envolvidas em vazamento de óleo na Baía de Guanabara em 2 de agosto de 2019