Faixa coral, Luiz Fux ensina jiu-jitsu a crianças em Manaus

O ministro Luiz Fux, 73, chamou a atenção nessa sexta-feira, 7, ao trocar a toga do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo kimono do jiu-jitsu, arte marcial que pratica há mais de 40 anos.

Mestre consagrado da prática, Fux participou de um evento em Manaus, no estado do Amazonas, que celebrava cinco décadas da disseminação da prática por lá. Um vídeo publicado nas redes sociais o mostra cercado de crianças e iniciantes de outras idades, demonstrando algumas técnicas essenciais ao jiu-jitsu.

Em 2019, Fux recebeu a faixa vermelha e branca, chamada “coral” — representante do oitavo grau da faixa preta. A honraria foi concedida em cerimônia especial, também em Manaus.

Cinco anos depois, no Rio de Janeiro, o ministro deu aula da prática para agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e jovens do projeto social Maré Top Team. Na ocasião, declarou: “O jiu-jitsu hoje tem um reconhecimento mundial exatamente pela sua disciplina e pela sua vertente de educação dos jovens”.

Para não perder o traquejo em meio às obrigações do STF, o ministro também construiu uma área de treino dentro da própria casa e leciona seguranças e assessores.