Faixa coral, Luiz Fux ensina jiu-jitsu a crianças em Manaus
Aos 73 anos, o ministro do STF continua a praticar a arte marcial e demonstrou suas técnicas a iniciantes
O ministro Luiz Fux, 73, chamou a atenção nessa sexta-feira, 7, ao trocar a toga do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo kimono do jiu-jitsu, arte marcial que pratica há mais de 40 anos.
Mestre consagrado da prática, Fux participou de um evento em Manaus, no estado do Amazonas, que celebrava cinco décadas da disseminação da prática por lá. Um vídeo publicado nas redes sociais o mostra cercado de crianças e iniciantes de outras idades, demonstrando algumas técnicas essenciais ao jiu-jitsu.
Fux participa de evento de jiu-jítsu em Manaus
O ministro do STF esteve ao lado do governador Roberto Cidade em celebração aos 50 anos do jiu-jítsu no Amazonas, arte que pratica desde jovem. pic.twitter.com/II5Kk9BNiwSiga
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Em 2019, Fux recebeu a faixa vermelha e branca, chamada “coral” — representante do oitavo grau da faixa preta. A honraria foi concedida em cerimônia especial, também em Manaus.
Cinco anos depois, no Rio de Janeiro, o ministro deu aula da prática para agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e jovens do projeto social Maré Top Team. Na ocasião, declarou: “O jiu-jitsu hoje tem um reconhecimento mundial exatamente pela sua disciplina e pela sua vertente de educação dos jovens”.
Para não perder o traquejo em meio às obrigações do STF, o ministro também construiu uma área de treino dentro da própria casa e leciona seguranças e assessores.