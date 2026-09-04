Fachin tira do inquérito das fake news pedido de Moraes contra Mendonça

O presidente do STF, Edson Fachin, retirou do inquérito das fake news os relatórios da PF utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para atribuir crimes ao colega André Mendonça.

A questão será analisada agora em um procedimento à parte, relatado pelo próprio Fachin.

O inquérito das fake news foi aberto em 2019 para investigar ameaças contra ministros do STF e tramita desde então em sigilo, sob a relatoria de Moraes. O ministro utilizou o procedimento para requisitar relatórios da PF que listam possíveis irregularidades de Mendonça.

Fachin também abriu prazo de cinco dias para a PGR e o próprio Mendonça se manifestarem sobre a decisão de Moraes.