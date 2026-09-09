Fachin suspende decisão de Mendonça e autoriza retorno de chefe da PF ao cargo
Presidente do Supremo também anulou a decisão do ministro Flávio Dino, que defendia a mesma solução
Presidente do STF, o ministro Edson Fachin decidiu, há pouco, suspender a decisão do ministro André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada.
A decisão de Fachin ocorre após o ministro Flávio Dino ter determinado o retorno do delegado ao cargo, contrariando a decisão do colega adotada nesta terça.
“É grave o quadro em que decisões de ministros passam a ser desafiadas horizontalmente, mormente quando pendentes, tanto o julgamento em curso no âmbito da Segunda Turma deste Tribunal, quanto o pedido de suspensão de liminar que se encontra sob apreciação desta Presidência”, diz Fachin.
Na prática, a decisão representa uma derrota para Mendonça e os ministros que haviam votado a favor do afastamento do chefe da PF do cargo, neta terça, na sessão virtual da Segunda Turma.
Fachin também anulou a decisão de Flávio Dino que determinou o retorno do delegado ao comando da PF, em afronta ao julgamento em curso na Segunda Turma.
“O afastamento das autoridades policiais que ora se examina encadeou decisões monocráticas sucessivas com comandos normativos incompatíveis entre si”, diz Fachin.